Sternenhimmel Im November sind die Sternbilder nicht so leicht zu erkennen Klare Sichtverhältnisse braucht es in Novembernächten, um Sternbilder zu beobachten, da die Sterne weniger hell leuchten. Dafür strahlt der Jupiter hell und die Andromeda-Galaxie kann schon mit dem Fernglas erkennt werden.

Sonne

Sonnenaufgang:

1. November: 07.07 Uhr MOZ

30. November: 07.46 Uhr MOZ

Sonnenuntergang:

1. November: 17.10 Uhr MOZ

30. November: 16.39 Uhr MOZ

MOZ: Mitteleuropäische (Winter-)Ortszeit, Region Toggenburg

Mond

Vollmond: Dienstag, 8. November, im Sternbild Widder

Neumond: Mittwoch, 23. November, im Sternbild Waage

Planeten

Merkur: Er hält sich am Taghimmel auf und kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie kann nicht beobachtet werden.

Mars: Der rote Planet kann während der ganzen Nacht beobachtet werden.

Jupiter: Er ist der Planet der ersten Nachthälfte. Er geht um ca. 3 Uhr unter.

Saturn: In den frühen Abendstunden kann er im Westen noch im Sternbild Steinbock beobachtet werden. Um ca. 22 Uhr geht er unter.

Sterne und Milchstrasse

Die Sternbilder im November sind nicht so leicht zu erkennen. Sie bestehen meistens aus weniger hellen Sternen. Man braucht klare Abende, um sie zu sehen. Im Osten hingegen gehen bereits die viel helleren Wintersternbilder Orion, Fuhrmann und Stier auf. Die Sternbilder Perseus und Cassiopeia in der Milchstrasse sind noch leicht zu erkennen. Die Sternbilder südlich der Milchstrasse dagegen, Fluss Eridanus, Walfisch, Dreieck, Widder, Fische und Wassermann benötigen klare Sichtverhältnisse, um sie einwandfrei zu identifizieren.

Der Jupiter strahlt hell zwischen den Sternbildern Fische und Walfisch. Der Mars befindet sich fast genau an der Stelle, wo im Jahr 1054 eine Supernova-Explosion stattfand. Chinesische Astronomen meldeten damals dem Kaiser einen Gaststern, der während zweier Wochen am Taghimmel leuchtete. Die Supernova ist als M1 = Krebsnebel bekannt. Der explodierte Stern ist heute ein sehr schnell drehender Neutronenstern. 30-mal pro Sekunde dreht er sich um die eigene Achse. Die abgestossenen Schichten des ehemaligen Sterns expandieren fast 1500 Kilometer pro Sekunde ins All. Der Nebel ist 6300 Lichtjahre von der Sonne entfernt und nur mit Teleskopen zu sehen.

Die Andromeda-Galaxie M33 dagegen kann bereits im Fernglas als ovaler Nebel gesehen werden. Die Plejaden im Sternbild Stier sind immer ein dankbares Beobachtungsobjekt für kleinere Fernrohre. Das liegende «V» westlich des Orion fällt auf durch den rötlichen Stern Aldebaran (siehe Grafik). Aldebaran gehört nicht zur Hyadengruppe, wie die V-förmige Ansammlung von Sternen genannt wird. Aldebaran ist ein aufgeblähter Riesenstern und leuchtet etwa 150-mal heller als die Sonne.

Sternschnuppen

Man muss schon ein wenig Geduld aufbringen, um im November einige Sternschnuppen zu erblicken. Aus drei Richtungen huschen die Sternschnuppen über den Himmel. Doch bei allen drei Strömen sind es nur wenige pro Stunde.

Die Gaia-Sonde

Gaia heisst auf Deutsch Erde. Hier soll einmal auf die astronomisch unvorstellbar vielen Messdaten eingegangen werden, welche den Astrophysikern neue Erkenntnisse über das Weltall vermitteln. Dazu braucht es sehr genaue Vermessungen von Sternen nach astrometrischen, spektroskopischen und fotometrischen Aspekten. Der Satellit Hipparcos wurde 1989 in eine Umlaufbahn um die Erde gestartet und sandte bis 1993 bereits sehr genaue Daten von 2,5 Millionen Sternen. 2013 wurde von der Europäischen Weltraumorganisation ESA die Sonde Gaia gestartet und in den Lagrange-Punkt L2, 1,5 Millionen Kilometer hinter der Erde auf der Achse Sonne-Erde versetzt.

Hipparcos erreichte eine Genauigkeit, mit der ein Golfball in 5000 Kilometer Entfernung erfasst werden könnte. Die Gaia-Sonde wird noch 200-mal genauer sein. Das wissenschaftliche Ziel der Sonde: die Erfassung von über einer Milliarde Sterne, bis zu 50'000 Exoplaneten und über 100'000 Galaxien. Was nützt diese Datenflut? Astrophysiker konnten aufgrund der riesigen Datensammlung von Sternen berechnen, dass unsere Galaxie in zwei Etappen viel früher entstanden ist als bisher angenommen. Das ist nur eine von vielen weiteren Entdeckungen in unserm Universum.

Die Sonde Gaia wurde für eine Betriebsdauer von fünf Jahren ausgelegt. Nun zeigt es sich, dass die Energiereserven länger ausreichen. In diesem Jahr wurde bereits die zweite Verlängerung eingeleitet. Vermutlich wird sie bis 2025 Messdaten liefern können. Sonden, die im Lagrange-Punkt 2 platziert werden, brauchen weniger Energie als Sonden, die um die Erde kreisen.

Seit 2016 gehört die Schweiz auch zu den 22 Ländern, die bei der ESA beteiligt sind. Zurzeit werden rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der ESA beschäftigt. Für die Schweizer Astronominnen und Astronomen ist durch die Mitgliedschaft bei der ESA ein grosses Forschungsfeld aufgegangen.