Sternenhimmel Die Nächte werden länger – die Sommersternbilder verabschieden sich langsam Die Nächte werden nicht nur länger, sondern auch kühler. Dies sorgt für Himmelsbeobachter für bessere Sichtverhältnisse. Je länger, desto mehr zeigen sich die Wintersternbilder.

Sonnenaufgang

1. Oktober, 7.27 Uhr

31. Oktober, 7.09 Uhr

Sonnenuntergang

1. Oktober, 18.56 Uhr

31. Oktober, 17.02 Uhr

Am Dienstag, dem 25. Oktober, findet eine partielle Sonnenfinsternis statt, die in unserer Region in der Zeit von etwa 10.30 Uhr bis 11.45 Uhr zu sehen ist. Der Mond wird nur einen kleinen Teil der Sonne bedecken.

Mond

Vollmond: Sonntag, 9. Oktober, im Sternbild Fische

Neumond: Dienstag, 25. Oktober, im Sternbild Jungfrau

Planeten

Merkur: Er kann in den frühen Morgenstunden bei klaren Sichtbedingungen im Osten beobachtet werden.

Venus: Sie befindet sich nahe bei der Sonne und kann nicht beobachtet werden.

Mars: Er ist während der ganzen Nacht am Himmel zu sehen.

Jupiter: Er strahlt sehr hell und ist der Planet der ganzen Nacht.

Saturn: Bis kurz nach Mitternacht kann der Ringplanet beobachtet werden.

Sterne und Milchstrasse

Die Nächte werden wieder länger und die Dunkelheit setzt immer früher ein. Das ist für die Himmelsbeobachter nur von Vorteil. Die kühler werdenden Nächte sorgen für bessere Sichtverhältnisse. Die Sommersternbilder verabschieden sich langsam und machen den Wintersternbildern Platz. Drei Planeten sind schön zu beobachten. Es sind im Osten der Mars, im Süden der Jupiter und bereits im Südwesten der Saturn. Es sind die drei Planeten, die sich für die Beobachtung mit dem Fernrohr am besten eignen.

Man kann auch fünf Tierkreissternbilder erkennen: Im Osten ist es der Stier, dann folgen der Widder, die Fische, der Wassermann und der Steinbock. Nördlich der Fische sieht man zwei Sternbilder: Pegasus und Andromeda. Südlich der Fische sieht man in klaren Nächten das Sternbild Walfisch. Früher wurde der Walfisch als Meeresungeheuer bezeichnet, das die Königstochter Andromeda fressen wollte. Am Nordhimmel erzählen die Sternbilder griechische Sagen, am Südhimmel stammen die Namen der Sternbilder von den Seefahrern. In der langsam immer weniger gut sichtbaren Milchstrasse im Westen sieht man noch die Sternbilder Schwan und Adler.

Alle aufgezählten Sternbilder wurden von den Griechen und von den Babyloniern mit Namen versehen. Wenn man heute neue Sternbilder taufen müsste, dann gäbe es ganz andere Namen und neue Sternkombinationen. Weil aber die Sternbilder zum Teil schon Jahrtausende alt sind, haben die Astronomen die Namen nicht geändert. Sie haben nur die Grenzen der Sternbilder genau festgelegt.

Drei Objekte am Oktoberhimmel seien noch erwähnt: der rote Granatstern im Sternbild Cepheus, die Andromedagalaxie, die man schon ohne Fernrohr an klaren Abenden erkennen kann, und der prächtige Kugelsternhaufen M15 im Pegasus. Nicht weit davon entfernt ist das kleine Sternbild Delfin zu sehen. Im Fernglas ist die Delfinform gut zu erkennen.

Sternschnuppen

Die Erdbahn kreuzt im Oktober gleich drei Kometenbahnen. Zwei Kometen sind erloschen, weshalb nur noch Kometenreste Sternschnuppen erzeugen. Ein Komet zieht alle 6,5 Jahre an der Sonne vorbei. Wenn die Erde diese Bahn streift, dann kann es viele, manchmal auch nur wenige Sternschnuppen geben.

Das Leben auf der Erde

Die Erde ist, bildlich betrachtet, nur ein ganz kleines Sandkorn im grossen Universum. Das Universum wird von gewaltigen Kräften beherrscht. Die geringste aller vier Kräfte im Universum ist die Gravitationskraft. Sie ist im Vergleich zu den Kräften, welche die Atome zusammenhalten, mehr als tausendmal kleiner. Sie hat aber die grösste Reichweite. Die Gravitationskräfte halten die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne und der Mond wird von der Gravitation der Erde gehalten. Umgekehrt übt die Gravitationskraft des Mondes Ebbe und Flut auf der Erde aus.

In den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts berechnete der Physiker Fritz Zwicky, dass die Galaxien im Virgo-Haufen, zu dem auch unsere Galaxie gehört, nicht gereicht hätten, um den Haufen zusammen zu halten. Wenige Jahre später, nach Zwickys Feststellungen, stellte die Astronomin Vera Rubin in den USA fest, dass die Sterne, welche am Rand unserer Galaxie um das Galaxienzentrum drehen, sich fast gleich schnell um sie drehen wie die Sterne, die nahe dem Zentrum liegen.

Genau wie beim Virgo-Galaxienhaufen muss es also eine Materie geben, die zusätzliche Gravitationskräfte freisetzt, um die beiden beobachteten und berechneten Phänomene physikalisch zu erklären. Weil man diese Materie nicht sieht, wird sie Dunkle Materie genannt. Nach wie vor forschen Astronomen nach der Dunklen Materie, die letztlich dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt Leben auf der Erde gibt. Sie sorgt dafür, dass die Galaxien nicht auseinanderfallen. Die Wissenschafter heute wissen, dass die bekannte, also für uns sichtbare Materie in Form von Sternen oder Galaxien nur fünf Prozent des Universums ausmachen, die Dunkle Materie jedoch 23 Prozent.