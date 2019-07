Stelle in der Wiler Sozialhilfe macht sich bezahlt Mit 600000 Franken Mehreinnahmen übertrifft das Pilotprojekt die Erwartungen des Wiler Stadtrats.

Ein Mann betritt das Gebäude der Sozialen Dienste in Wil. (Bild: Gianni Amstutz)

(sk/red) Seit Jahren kämpft die Stadt Wil mit einer steigenden Sozialhilfequote. Dadurch steigen auch die Kosten. Um diesem Problem Herr zu werden aber auch um den Sozialhilfeprozess zu optimieren, führte die Stadt von 2016 bis 2018 ein Pilotprojekt durch. Dafür wurde eine zusätzliche Stelle bewilligt.

Diese sollte sich um die systematische Rückforderung der Sozialhilfeleistungen bei ehemaligen Sozialhilfeklienten kümmern. Zudem wurde eine periodische Fallrevision bei laufenden Fällen durchgeführt und das sogenannte Intake-Modell eingeführt. Konkret wird dabei eine Trennung der Fallaufnahme – bei der in erster Linie die Personendaten aufgenommen und die Zuständigkeit der Fachstelle geklärt werden – von der eigentlichen Fallführung vorgenommen. Damit haben beratend tätige Sozialarbeiter mehr Zeit für die Betreuung der Sozialhilfebezüger. Dies wirke sich wiederum positiv auf die Anzahl Personen aus, die den Weg aus der Sozialhilfe schaffen.

Nun liegen die Ergebnisse des Pilotprojekts vor. Sie bestätigen, was bereits in einem Zwischenbericht vor einem Jahr abzeichnete: Die Schaffung der Stelle hat sich gelohnt. Nach Abschluss zeigt sich: Die effektiven Mehreinnahmen während der Pilotphase fielen mit rund 600000 Franken massiv höher aus als erwartet. Damit bewahrheitet sich, was Philipp Gemperle, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Wil, vor einem Jahr prognostizierte: «Diese Stelle ist wohl eine der wenigen, bei der am Ende sogar Einnahmen resultieren», sagte er damals gegenüber dieser Zeitung.

Aufgrund der vorliegenden Zahlen beantragte das Departement Soziales, Jugend und Alter die Umwandlung in eine unbefristete Stelle. Dem stimmte das Stadtparlament im Dezember 2018 zu. Mit den bewilligten Stellenprozenten können nun auch künftig laufende Sozialhilfefälle regelmässig einer systematischen Kontrolle unterzogen und abgeschlossene Fälle periodisch betreffend einer möglichen Rückerstattung von Sozialhilfeschulden überprüft werden.

Weitere Mitteilungen aus dem Stadtrat

Der Stadtrat hat entschieden, für das Vermögen des Seilerschen Unterstützungsfonds kein eigenständiges Fondsreglement zu erlassen und es aufgrund der sachlich mehrheitlich identischen Ausrichtung des Verwendungszwecks in den Pater Magnus Hungerbühler-Fonds zu integrieren.

Andreas Senti (SVP) hat am 13. Juni 2019 seinen Rücktritt als Parlamentsmitglied erklärt. Aufgrund der Wahlliste «Schweizerische Volkspartei – SVP» bei den Parlamentswahlen vom 25. September 2016 wird Hans-Jörg Höpli (SVP) für den Rest der Amtsdauer 2017 bis 2020 vom Stadtrat als gewählt erklärt. Das Stadtparlament muss die Gültigkeit der Wahl noch feststellen.

Die Referendumsfrist für die Jahresrechnungen 2018 sämtlicher Verwaltungszweige der Stadt Wil ist unbenützt abgelaufen. Ebenfalls unbenutzt abgelaufen ist die Referendumsfrist für die Sanierung des Reservoirs und Stufenpumpwerks Unterer Hofberg.

Der Auftrag für die Ingenieurarbeiten Fuss- und Veloverbindung Hubstrasse bis Lenzenbüel wird mit einem Kostendach von 109919.15 Franken an das Ingenieurbüro Brühwiler AG, Wil, vergeben. Der Auftrag für die Planung der bahntechnischen Anlagen zur Bahnquerung Fuss- und Veloverbindung Hubstrasse bis Lenzenbüel wird mit einem Kostendach von 160473 Franken an die SBB AG, Zürich, vergeben. Für die Erarbeitung des Bauprojekts Fuss- und Veloverbindung Hubstrasse bis Lenzenbüel wird ein Nachtragskredit von 20000 Franken bewilligt.