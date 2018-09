Stefan Schärli wird neuer Kreisrichter Das Kreisgericht Wil erhält einen neuen Kreisrichter: Mit einer Differenz von 3767 Stimmen setzte sich der parteilose St. Galler gegen die von der SVP portierte Zuzwilerin Milena Caspar durch. Hans Suter

Hat die Kampfwahl für sich entschieden: Stefan Schärli wird Richter am Kreisgericht Wil in Flawil. (Bilder: PD)

Gestern um 13.25 Uhr stand es amtlich fest: Der parteilose St. Galler Jurist Stefan Schärli ist im zweiten Wahlgang zum neuen Kreisrichter von Wil gewählt. Er erhielt 8881 Stimmen. Auf die zweite Kandidatin, die Juristin Milena Caspar (SVP) aus Zuzwil, entfielen 5114 Stimmen. Stefan Schärli vermochte sich sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang mit dem besten Ergebnis durchzusetzen. Der St. Galler Jurist Werner Nadig (GLP) zog sich nach dem 1. Wahlgang, bei dem er den für ihn enttäuschenden dritten Platz belegte, noch am Wahlsonntag zurück.

«Ich bin froh, dass mein gutes Ergebnis im 1. Wahlgang nun bestätigt wurde», erklärte Stefan Schärli gestern Nachmittag auf Anfrage. «Ich freue mich sehr auf die Aufgabe als Richter.» Er habe gehofft, dass im zweiten Wahlgang nach dem Rückzug von Werner Nadig zumindest die Mehrzahl der Grünliberalen Wählerstimmen auf ihn entfielen. Wahlausgänge seien aber immer schwierig zu prognostizieren. Je nach Abstimmungsvorlagen würden sehr unterschiedliche Gesellschaftskreise zur Teilnahme motiviert.



9 von 10 Gemeinden an Schärli

Resultate Der parteilose St. Galler Jurist Stefan Schärli hat beinahe alle Gemeinden im Wahlkreis Wil für sich entscheiden können. Sogar in Zuzwil, der Wohngemeinde von Milena Caspar, hat er mit 53 Prozent die Nase vorn; er erzielte 597 Stimmen, seine Konkurrentin 535. In Niederbüren hingegen obsiegte Milena Caspar mit 176 zu 155 Stimmen, was einem Anteil von 53 Prozent für Caspar entspricht. In der Stadt Wil entfielen 3033 Stimmen auf Schärli, 1475 auf Caspar, das Stimmenverhältnis lag bei 67 zu 33 Prozent. Dies entspricht interessanterweise auch dem Durchschnittsverhältnis im Wahlkreis.

In Degersheim kam Schärli auf 70 Prozent (567:237 Stimmen), in Flawil gar auf knapp 72 Prozent (1285:503). In Jonschwil lagen Schärli (419) und Caspar (308) hingegen deutlich näher beisammen (57 zu 43 Prozent). Ebenso in Oberbüren mit 53 zu 47 Prozent, wo Schärli 467 und Caspar 402 Stimmen erhielt, und in Niederhelfenschwil mit 55 zu 45 Prozent, wo 349 Stimmen an Schärli und 286 an Caspar gingen. In Uzwil (62%) und Oberuzwil (63%) gewann Schärli mit 1245 zu 751 Stimmen beziehungsweise 764 zu 441 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei erstaunlich tiefen 28 (Uzwil) bis 35 Prozent (Zuzwil).

Nicht überrascht

Milena Caspar nimmt die Niederlage sportlich. «Ich habe damit rechnen müssen, dass es nicht reichen wird», erklärte die Zuzwilerin gestern auf Anfrage. Deshalb habe sie nach dem ersten Wahlgang lange gezögert, ob sie überhaupt nochmals antreten solle. «Es war mir von vornherein klar, dass es nicht einfach wird, als SVP-Kandidaten gegen einen Parteilosen anzutreten.» Das Resultat sei für sie somit keine Überraschung, wenngleich sie die Richterstelle gerne angetreten hätte.

Erst seit 17 Jahren in der heutigen Form

Der Wahlkreis Wil wurde nach der neuen Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001 gebildet. Er besteht aus den beiden früheren Bezirken Wil und Untertoggenburg (ohne Ganterschwil und Mogelsberg, die zum Wahlkreis Toggenburg kamen) und umfasst zehn politische Gemeinden.