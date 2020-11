Stark steigende Schülerzahlen stellen die Gemeinde Uzwil und ihre Schulraumplanung vor Herausforderungen Schulen der Gemeinde Uzwil lagen mit Prognose für die Entwicklung der Anzahl Schüler daneben. Eine neue Prognose deutet auf ein starkes Wachstum an Schülern hin und erzwingt Reaktionen der Gemeinde.

So sollte die Schulanlage Herrenhof in Niederuzwil nach der Erweiterung aussehen.

Visualisierung: PD

Im Jahr 2016 stellten die Schulen der Gemeinde Uzwil eine Prognose über den künftigen Verlauf der Schülerzahlen auf. Dabei wurden verschiedene Szenarien ausgearbeitet. Selbst bei dem Szenario mit der grössten Entwicklung, gingen die Schulen von konstanter bis höchstens einem kleinen Wachstum aus. Jedoch lag diese Prognose weit daneben. Seit 2016 beträgt das Wachstum exakt 116 Schüler. Nun stellen die Schulen eine neue Prognose auf. Es sei eine klare Struktur im Wachstum erkennbar. Die Prognose sagt Folgendes voraus:

2020: 1540 Schüler

2021: 1586 Schüler

2022: 1601 Schüler

2023: 1614 Schüler

2024: 1656 Schüler

Laut Uzwiler Blatt sei der strukturelle und konstante Anstieg ausschlaggebend dafür, um einmalige Spitzenwerte auszuschliessen. Die Anzahl an unter Vierjährigen liesse auf noch grösseres Wachstum, auch nach 2024, schliessen.

Zuwachs vor allem in jungen Jahrgängen

Man könnte bei einem Wachstum von rund 16 Schülern mit den Schultern zucken. Auf ungefähr 80 Klassen in der Gemeinde verteilt, macht dies gerade einmal rund eineinhalb Schüler aus. Jedoch ist bei einer Schülerzahl nie mit Normalverteilungen zu rechnen. Der Zuwachs geschieht in den jungen Jahrgängen, bei den Schuleintritten. Während es 2016 noch 270 Kindergartenkinder waren, so rechnet man nun im Jahr 2024 bereits mit 340. Ausserordentlicher Zuwachs durch Bautätigkeiten wurde nicht berücksichtigt.

Eine Zunahme von 70 Kindergärtlern bedeutet, dass neue Schulräume benötigt werden. Jedoch ist der Schulraum in der Gemeinde Uzwil heute schon knapp. Provisorien sind bereits in Betrieb, um Spitzenjahre abzufangen.

Uzwil muss schnell handeln

Jedoch ist es schon lange her, dass die Gemeinde Schulanlagen aus- oder gar komplett neu baute. Die letzten Neubauten fanden in den 1980er-Jahren statt. Aufgestockt wurde zuletzt in den Neunzigern. Die Wichtigkeit des Projektes für die derzeit geplante Erweiterung der Schulanlage Herrenhof sei somit erneut unterstrichen worden.

Durch solch ein starkes Wachstum sind aber nicht nur Räume aufzustocken. Es wird auch ein Mangel an Lehrpersonal entstehen. Dadurch ist mit Neueinstellungen zu rechnen.