Standortentwicklung Für 35 Millionen Franken: Bundesrat genehmigt Autobahnanschluss Wil West Der Bundesrat hat am Mittwoch das Projekt für den Bau des Autobahnanschlusses Wil West an die Autobahn A1 genehmigt. Geplant ist ein doppelspuriger Grosskreisel über der Autobahn, der Baustart erfolgt frühestens 2027.

Westlich von Wil soll ein Grosskreisel über der Autobahn A1 entstehen. Bild: PD

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch das Projekt für den Bau des Autobahnanschlusses Wil West an die Autobahn A1 genehmigt. Das Bauwerk ermögliche die Standortentwicklung in der Region sowie die Entlastung des Stadtzentrums Wil vom motorisierten Individualverkehr, heisst es in einer Mitteilung. Die Kosten belaufen sich auf rund 35 Millionen Franken.

Mit dem neuen Anschluss erhalten der künftige Entwicklungsschwerpunkt Wil West und die Region einen direkten Zugang zum Nationalstrassennetz. Die Kombination von Autobahnanschluss, Dreibrunnenallee, Netzergänzung Nord und flankierende Massnahmen entlastet die Ortszentren von Wil und Münchwilen sowie Teile von Sirnach.

Die angestrebten regionalen Ziele lassen sich mit dem Projekt «Vollanschluss Wil West» nur in Kombination mit den von den Kantonen Thurgau und St. Gallen geplanten Infrastrukturmassnahmen umsetzen. Das Projekt wird daher nur umgesetzt, wenn die Kantone Thurgau und St. Gallen diese Massnahmen im Rahmen des Agglomerationsprogramm Wil der 3. Generation für den Entwicklungsschwerpunkt Wil West umsetzen.

Neuer Grosskreisel über der Autobahn

Der neue Anschluss über der Autobahn ist als zweistreifiger Grosskreisel konzipiert. Damit der Grosskreisel erstellt werden kann, müssen vorgängig die Hochspannungsleitung und die Frauenfeld-Wil-Bahn verlegt werden. Die Bauausführung erfolgt koordiniert mit den weiteren Drittprojekten.

Für den Bau des neuen Autobahnanschlusses müsste das Wilerbähnli umgeleitet werden. Bild: PD

Als nächster Schritt wird das Ausführungsprojekt «Vollanschluss Wil West» ausgearbeitet und anschliessend öffentlich aufgelegt. Nach Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens kann das Bundesamt für Strassen das Detailprojekt erarbeiten und die Vergabe der Arbeiten durchführen. Der Baustart erfolgt in Abstimmung mit der Realisierung der Drittprojekte frühestens ab 2027. Die Bauzeit beträgt rund drei Jahre. (pd/ste)