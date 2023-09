Stadtschützen Wiler «Steckliträge»: Der alte Brauch lockte auch nach vier Jahren Pause viel Volk in die Altstadt Die Wiler Stadtschützen und rund 130 Kinder zogen erstmals seit 2019 wieder durch die Stadt – und wurden mit reichlich Brezeln belohnt.

Die Kinder begaben sich am Freitag auf den Rundgang durch die Wiler Altstadt. Bild: Freddy Kugler

Wenn sich der Wiler Hofplatz am frühen Abend des zweiten September-Freitags schlagartig mit einer grossen Schar von Kindern samt Eltern und Lehrkräften sowie Schützinnen und Schützen belebt, dann rückt ein alter Wiler Brauch ins Rampenlicht. Mit dem «Steckliträge» machen die 1420 gegründeten Stadtschützen auf das bevorstehende Endschiessen ihrer Gewehr- und Pistolenschützen aufmerksam und schlagen eine Brücke zur Jugend der Stadt.

Der Anlass, der auf über 350 Jahre Geschichte zurückblicken kann, führt in Form eines Umzuges vom Hofplatz zur Oberen Bahnhofstrasse und wieder zurück auf den Goldenen Boden in der Altstadt. Unter der Regie von Willy Lanz, der seit rund 40 Jahren als Organisator amtiert, bildet sich aus dem Gewusel jeweils ein bunter Tatzelwurm. Gestartet wird das «Steckliträge» um 18.15 Uhr mit einem Schwarzpulver-Knall aus den um 1850 erbauten Vorderlader-Langgewehren der 300-Meter-Schützen Charles Hämmerle und Kurt Thalmann. Die rund 130 Kindergärtler und Primarschüler tragen die Gaben für die Schützen in Form von Bastelarbeiten symbolisch an den Steckli mit.

Schönes Wetter lockte viel Volk in die Altstadt

Zum farbenfrohen Korso mit vielen Wiler und St.Galler Fähnchen gehören überdies die Stadttambouren, die Trachtengruppe, die Stadtharmonie, der zottelige Wiler Bär sowie die von der Cevi Wil gestellten Bäckergesellen, welche an die Zuschauer am Strassenrand frische Brezeln verteilen. Der Einladung zum Mitmarschieren folgte in diesem Jahr auch Stadtrat Jigme Shitsetsang.

Stadtschützen-Fähndrich Urs Gebert wurde flankiert von Stadtrat Jigme Shitsetsang (r.) und Stadtschützen-Präsident Daniel Bischof. Bild: Freddy Kugler

1665 wurde das «Steckliträge» erstmals in einem Protokoll der Stadtschützen erwähnt. Der Umzug, der 2020 und 2021 Corona und vor einem Jahr dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, lockte dank des schönen Herbstwetters eine stattliche Menschenschar in die Altstadt.

Wie der alte Brauch entstanden ist

Über die Entstehung des «Steckliträge» ist recht wenig bekannt. Zu mittelalterlichen Zeiten musste sich auch das Städtchen Wil immer wieder gegen den Ansturm kriegerischer Horden wehren. Die Bevölkerung verliess sich dabei auch auf die «Schiessgesellen der Stadt», die Vorgänger der heutigen Stadtschützen.

Der Bär begutachtet die Kunstwerke der Kinder, die mit einer Schachtel Strassenkreide belohnt werden. Bild: Freddy Kugler

Diese genossen ein hohes Ansehen. Deshalb liessen es sich die Obrigkeit und die Gewerbetreibenden nicht nehmen, den Schützen zum Endschiessen allerlei Gaben zukommen zu lassen. Die Wiler Schulkinder trugen diese schon damals durch die Stadt.

Zum Finale versammeln sich die beteiligten Vereine auf dem Goldenen Boden, wo die Stadtharmonie und die Stadttambouren Jung und Alt mit einem Platzkonzert erfreuten. Für ihre Teilnahme werden die vielen Kinder, welche die multikulturelle Stadt Wil widerspiegeln, aber auch das Publikum mit Süssmost und Brezeln belohnt.