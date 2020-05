Stadtschützen Wil müssen Jubiläumsaktivitäten verschieben Die Coronapandemie zwingt den wohl zweitältesten Schützenverein der Schweiz, die Anlässe zur Feier seines 600-jährigen Bestehens um ein Jahr zu verschieben.

Das sechsköpfige OK der Jubiläumsfeierlichkeiten von links: Thomas Schöbi, Robert Signer, Mafalda Fent, Freddy Kugler, Urs Gebert und Willy Lanz. Bild: PD

(pd) Die Stadtschützen Wil hatten in diesem Jahr einiges vor. Mit verschiedenen Aktivitäten wollte der vermutlich zweitälteste Schützenverein der Schweiz sein 600-jähriges Bestehen feiern.

Nun macht das Coronavirus dem Verein einen Strich durch die Rechnung. Der Schützenrat des Vereins hat aufgrund der vom Bundesrat erlassenen Einschränkungen einstimmig beschlossen, sämtliche Aktivitäten auf das kommende Jahr zu verschieben.

OK nimmt Verschiebung sportlich

Das sechsköpfige OK unter der Leitung von Ehrenpräsident Robert Signer nimmt die Verschiebung sportlich. Den über 200 Stadtschützen sei es ein grosses Anliegen, das Jubiläum mit einem Jahr Verspätung nicht nur im Kreise der Schützinnen und Schützen, sondern auch mit der Bevölkerung von Wil und Umgebung zu begehen, schreibt das OK in einer Medienmitteilung.

Den Anfang hätte an den letzten beiden April-Wochenenden 2020 das grosse Jubiläumsschiessen in der Thurau gemacht. Für die Gewehr- und Pistolenwettkämpfe hatten sich bis Mitte März bereits mehrere hundert Teilnehmende angemeldet. Diese Wettkämpfe werden ab dem Herbst 2020 online neu ausgeschrieben.

Auch der für Sonntag, 30. August, geplante Tag der offenen Schiessanlagen in der Schiessanlage Thurau fällt der Pandemie zum Opfer. Dieser Anlass mit diversen Attraktionen ohne Schiesslärm richtet sich an die Bevölkerung und wird am Sonntag, 29. August 2021, nachgeholt.

Auch Jubiläumsfest im Herbst gestrichen

Weil sich die Entwicklung der Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen für die kommenden Wochen und Monate noch nicht abschätzen liessen, habe auch das grosse Jubiläumsfest vom

19. September gestrichen werden müssen, schreibt das OK.

Dieser Anlass sah eine erweiterte Auflage des traditionellen Steckliträge-Umzuges mit Einbezug der Wiler Jugend sowie einem Apéro für die Bevölkerung von Wil auf dem Hofplatz vor. Am Abend war im Stadtsaal ein Festakt mit zahlreichen Ehrengästen sowie den Schützinnen und Schützen mit deren Partnern geplant. Der Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten wird neu am Samstag, 11. September 2021, durchgeführt.

Dass das 600-jährige Bestehen der Stadtschützen mit vielfältigen Aktivitäten gefeiert werden kann, sei nicht zuletzt das Verdienst grosszügiger Sponsoren, schreibt der Verein. Die Stadtschützen möchten sich bei den zahlreichen Gönnern schon jetzt für deren Unterstützung bedanken.