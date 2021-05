Stadtrundgang Wiler Frauen, die Geschichte schreiben – unterwegs mit Monika Käufeler auf der Frauenführung «Starke Frauen in Wil im Wandel der Zeit» heisst die neuste Führung, die in der Stadt Wil angeboten wird. Auf einem 90-minütigen Rundgang gibt es Kurioses, Interessantes, Überraschendes und Wissenswertes über 15 Frauen aus Wil zu erfahren.

Monika Käufeler nimmt Interessierte mit auf eine Frauenführung durch und um die Wiler Altstadt. Bild: Zita Meienhofer

Die nicht wenigen weiblichen Persönlichkeiten, die in Wil aufgewachsen oder jetzt noch wohnhaft sind, haben Monika Käufeler, Stadtführerin von Wil, veranlasst, eine Frauenführung aufzugleisen. Am Samstag führte die gebürtige Wilerin nun erstmals interessierte Personen zu diesem Thema durch und rund um die Altstadt. Sie stellte die starken Wiler Frauen vor, die Wirtschaft, Politik, Religion und den Zeitgeist verkörpern oder verkörperten.

Karin Keller-Sutter, Bundesrätin. Bild: PD

Die national berühmteste Wilerin ist zurzeit wohl Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Mit der Erwähnung von ihr und weiteren zurzeit politisch aktiven Wilerinnen endet die Führung auf dem Platz vor dem Hof zu Wil. Der Stätte, von der Karin Keller-Sutter gesagt haben muss: «Der Hofplatz ist so gemütlich wie eine Wohnstube». Monika Käufeler, unterstreicht diese Aussage: «Durch die Häuserfronten und dem Stadttor ist der Kern der Stadt abgeschirmt, heimelig und sicher».

Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger, Frauenrechtlerin. Bild: PD

Durch das Schnetzertor via Süsswinkelweg – ein Weg, der versteckt hinter einer Altstadthäuserzeile durchführt und noch lange nicht allen bekannt ist – geht es zum «Haus Frohsinn» an der Fürstenlandstrasse 5. Dort wohnte Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger (1901–1988). Jene Frau, die als Präsidentin des Verbandes Frauenstimmrecht in der Schweiz vor mehr als 50 Jahren national Bekanntheit erlangte.

Hanni Pestalozzi, Pionierin der Aus- und Fortbildung der Bauerntöchter und Bäuerinnen Bild: PD

Ebenso engagiert – zur gleichen Zeit wie Lotti Ruckstuhl aber im bäuerlichen und landwirtschaftlichen Umfeld – war Hanni Pestalozzi (1905–1986). Ihr ganzes Berufsleben hat sie der Bera­tung und Weiterbildung von Bäuerinnen gewid­met. In ihrem Haus Hofberg oberhalb von Wil hatte sie eine Bildungsstätte er­richtet. Zwar ist Pestalozzis Haus nicht in der Altstadt domiziliert, Monika Käufeler weiss aber, von wo ein Blick auf das Haus möglich ist: vom unteren Plateau der Schwertstiege.

Wenige Meter von Lotti Ruckstuhls Haus entfernt befindet sich jener Ort, an dem sich bis Mitte des 17. Jahrhunderts wohl die dramatischsten Ereignisse abspielten, die Richtstätte des Hochgerichts der Stadt Wil. An jenem Ort, an der Ecke Fürstenlandstrasse-Klosterweg, mit einer wunderbaren Sicht auf den Alpstein, steht eine Bank sowie eine Erinnerungstafel. Monika Käufeler erinnert an die erste und letzte Hexe, die in Wil verbrannt wurde, Adelheit Silberin. Ihr wurde vorgeworfen unter anderem Männer verzaubert, Kühe verhext sowie Unwetter herbeigeführt zu haben. Deshalb wurde sie auf den Scheiterhaufen geführt.

Szenerie einer Hexenverbrennung. Adelheit Silberin wurde 1495 in Wil als Hexe verbrannt. Bild: PD

Diese Stätte wurde später versetzt, an die Galgenrainstrasse südlich des Bahnhofs. Die Anwohner dieser Strasse wehrten sich gegen diesen Namen. Aus der Galgenrainstrasse wurde die Rainstrasse.

Prof. Dr. med. Christa Meyenberger. Bild: PD

Vom Klosterweg aus ist das Spitalareal zu sehen. Die Gelegenheit, um auf die erfolgreichsten Ärztinnen aus Wil hinzuweisen. Dazu gehört Christa Meyenberger. Die 70-Jährige wuchs in Wil, an der Unteren Bahnhofstrasse, auf. Gemäss Monika Käufeler legte sie eine buchstäblich bahnbrechende Karriere hin: Sie war erste Privatdozentin der Medizinischen Klinik am Uni-Spital Zürich, erste Chefärztin am Kantonsspital St. Gallen und erste Professorin für Gastroenterologie der Schweiz.

Zudem engagierte sie sich in der Pfadi Wil, war Gründerin der Bewegung «Focus» und federführend bei der «Aktion Gaswerk» (Ruf nach Jugendräumen). Diese misslang zwar, führte jedoch dazu, dass das «Jugendhaus Obere Mühle» entstand.

Am Klosterweg befindet sich – wie es der Name sagt– das Kloster der Dominikanerinnen. Ein Ort, an dem Monika Käufeler einiges zu erzählen wusste, von mutigen Frauen aus Fleisch und Blut. Auf dem Weg zurück in die Altstadt war dann die Rede von einer Frau, die nicht aus Fleisch und Blut besteht, von der romanischen Madonna. Die Skulptur befindet sich in der Taufkapelle der St.Nikolaus-Kirche. Die Wiler Madonna ist eine der fünf ältesten in der Schweiz bekannten Holzskulpturen der thronenden Madonna und gilt als kunstgeschichtliches Denkmal ersten Ranges.

Stadtoriginal Wigi (Hedwig) Hilber. Bild: PD

Das Haus zum Pelikan an der Marktgasse 10 war das Zuhause der Familie Hilber, einer kinderreichen Familie. Diese erlangten Berühmtheit als Musiker, Sänger, Bildhauer oder als Stadtoriginal. Wigi (Hedwig) Hilber (1904–1996), eines dieser Hilber-Kinder, war eine Frau, die in der Altstadt Stoff und Dessous verkaufte. Sie war ein Lebefrau, spielte gerne Tennis, war gerne in geselliger Runde. «Wigi Hilber war eine richtige Festnudel», beschrieb sie Monika Käufeler. Und, wenn Wigi Hilber keine Lust hatte, im Laden zu stehen, hängte sie ein Schild an die Türe mit der Aufschrift: «Bin auch ein Mensch und möcht was haben, drum lass ich den Laden aben.»

Neben der Schwertstiege befand sich bis 1910 das Restaurant Schwert, 1940 wurde es abgebrochen. In diesem Speiserestaurant wurden «besondere Menschen» zur Schau gestellt. 1901 war es eine Frau, die 208 Kilogramm wog. In einem Werbetext wurde sie wie folgt angepriesen: «Weltberühmte und überall beliebte Kolossaldame Pauline Berg».