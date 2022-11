Zwei Traktanden der gestrigen Parlamentssitzung waren Vorboten der Budgetdebatte, bei welcher am 8. Dezember der Voranschlag der Stadt Wil des Jahres 2023 zerpflückt werden wird. Dieses Mal ging es um die Finanzpläne von Stadt und Technische Betriebe Wil (TBW). Diese zeigen an, wie sich die Stadt in den Jahren 2024 bis 2027 finanziell entwickeln wird. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass die Exekutive per 2024 eine Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte auf 123 Prozent vorsieht. Diese war bereits fürs laufende Jahr geplant – und verschoben worden.

In der Diskussion drehte sich vieles um das Wort «Trendwende», welches Stadtpräsident Hans Mäder bei der Vorstellung des Budgets 2023 verwendet hatte. Luc Kauf, Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK), sagte: «Es braucht einiges an Kreativität und positivem Denken, um die Trendwende im vorliegenden Papier zu erkennen.» Positiv sei das Wachstum der einfachen Steuer, finanziell und personell seien die kommenden Jahre aber «eine sehr grosse Herausforderung».

Auch Marcel Malgaroli (FDP) sieht keine Anzeichen einer Trendwende. Er sagte: «Wir müssen schauen, dass dieses Wort nicht zum Unwort wird.» Dem Finanzplan könne «nicht gross Glauben geschenkt werden». Eine Steuererhöhung per 2024 lehnt die FDP ab. In der Diskussion wurde auch deutlich, dass es die beantragten neuen Stellen bei der Budgetdebatte schwer haben werden.

Auch der Finanzplan der TBW ist beraten worden. Ziemlich einhellig wurde moniert, dass die Strategie überprüft und kritisch hinterfragt werden müsse. Vor allem die Sparte Kommunikation wurde als Sorgenkind angesehen. (sdu)