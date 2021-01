Liveticker Jetzt: Der höchste Wiler wird gewählt +++ Strassenprojekte dürften für Diskussionen sorgen Zum ersten Mal in der neuen Legislatur tagt das Wiler Stadtparlament. Christof Kälin (SP) dürfte aller Voraussicht nach zum neuen Vorsitzenden gewählt werden. Verfolgen Sie die Debatte jetzt im Liveticker der Wiler Zeitung.

Die Wiler Parlamentarier tagen trotz Corona-Restriktionen. Archivbild: gia

17:07 Uhr

Jetzt blick Bosshart auf sein spezielles Jahr als höchster Wiler zurück. «Ganz anders als vorgestellt» sei es gewesen. Das Supplement habe gefehlt. Wie «Pflicht ohne Kür» sei es gewesen - ganz unter dem Motto: «Zuerst die Arbeit, dann kein Vergnügen.»

17:00 Uhr

Hier ist die Glocke. Geläutet wird sie vom Noch-Präsidenten Roland Bosshart. Er stellt die Neuen vor - und gratuliert Pascal Stieger (SVP) zum Geburtstag. Happy Birthday auch von uns.

16:58 Uhr

Die Tonhalle füllt sich, nur mit Parlamentarierin und Bediensteten. Zuschauer sind wegen der Corona-Situation keine zugelassen. Um 17 Uhr geht es los. Wird sind gespannt.

16:56 Uhr

Die Sitzung steht im Zeichen der Wahl des neuen Stadtpräsidenten - und somit das höchsten Wilers. Christof Kälin (SP) dürfte in die Fussstapfen von Roland Bosshart (CVP) treten. Zudem dürfte es ein umstrittenes Traktandum geben. Es wird über Kommunikations-Massnahmen in der Höhe von knapp 600'000 Franken für Strassenprojekte beraten. Da dürfte es einen Rückweisungs-Antrag geben.

16:53 Uhr

Das Parlament tritt in neuer Zusammensetzung an. 11 von 40 Parlamentarier sind neu - und auch vier von fünf Stadträten. Für Stadtpräsident Hans Mäder ist es die erste Sitzung seit dem Jahr 2003. Er hat angekündigt, sich zurückzuhalten. Mal schauen.

16:49 Uhr

Corona-Pandemie hin oder her: Der Parlamentsbetrieb in Wil wird aufrechterhalten. Heute steht die erste Sitzung in der neuen Legislatur an. Herzlich willkommen aus der Wiler Tonhalle. Simon Dudle tickert durch den Polit-Abend.