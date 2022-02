Stadtparlament Ein deutliches Ja: Die Kunststoffsammlung wird in Wil definitiv eingeführt Nach einer sechsjährigen Testphase wird auf dem städtischen Gebiet der «Kuh-Bag» für die Kunststoffsammlung fix eingeführt. Das Stadtparlament hat an der Sitzung vom Donnerstag diesem Ansinnen sowie einem jährlichen Kredit von 26'000 Franken zugestimmt.

Alle vier Wochen wird in Wil nun definitiv der «Kuh-Bag» mit Kunststoffabfall eingesammelt. Bild: Andrea Stalder

Landet Kunststoffabfall im Kehrrichtsack, können wertvolle Rohstoffe nicht recycelt werden. Das soll sich ändern. In den vergangenen drei Jahren lief in der Stadt Wil ein Pilotversuch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB), bei dem Kunststoffabfall in sogenannten «Kuh-Bags» eingesammelt wurde. Dabei kamen 2019 33 Tonnen Kunststoffabfall zusammen, ein Jahr später schon 45 Tonnen. Nun wird die Kunststoffsammlung definitiv eingeführt.

Die Testphase habe gezeigt, dass die Dienstleistung gerne in Anspruch genommen werde, heisst es in einem Bericht des Stadtrats. Dieser beantragte beim Stadtparlament die Einführung der Kunststoffsammlung und somit die Genehmigung einer zusätzlichen Ausgabe. Die Kunststoffsammlung im Holsystem verursacht jährlich Kosten von 26’000 Franken.

Es würden keine zusätzlichen Kosten entstehen, da diese mit einem Rückvergütungsertrag des ZAB quersubventioniert werden, sagte Marc Flückiger, Vorsitzender der vorberatenden Bau- und Verkehrskommission.

Einzig die SVP übte leise Kritik

Die Voten im Stadtparlament am Donnerstag zeigten mehrheitlich ein einstimmiges Bild. «Die Kunststoffsammlung hat sich gut etabliert und ist anerkannt», sagte Michael Sarbach von den Grünen Prowil. Vor zehn Jahren sei der Vorstoss noch bekämpft worden, nun zeige man sich weitsichtig. «Warum etwas abschaffen, was sich bewährt», fragte Alexander Lyner von der EVP. Auch die FDP stimme dem Antrag mehrheitlich zu, sagte Manuela Ebneter.

«Als Konsument ist es schwierig, dem Kunststoff auszuweichen.»

Mit der Kunststoffsammlung könne man einen Beitrag zur CO 2 -Reduktion leisten. Timo Räbsamen von den Juso sagte: «Eine Ablehnung wäre eine verpasste Chance.»

Einzig die SVP kritisierte das Holsystem. Klaus Rüdiger von der Volkspartei sagt:

«Ich sehe nicht ein, warum man den Kunststoffabfall nicht selbst zur Sammelstelle bringen kann.»

Ausserdem würden die Kuh-Bags die privaten Anbieter konkurrenzieren. Daraufhin beteuerte Timo Räbsamen, dass es weniger umweltschädlich sei, wenn ein Lastwagen die Abfallsäcke mit Kunststoff einsammle, als wenn jede und jeder einzeln zur Sammelstelle fahren würde. Dass man von der Privatwirtschaft überholt werde, bezweifelte der Juso-Politiker, da es bisher kein ähnliches Angebot aus dem privaten Bereich gebe. Das Parlament stimmte schliesslich dem Antrag mit 29:6 Ja-Stimmen zu.

Holsystem hat sich in Testphase bewährt

Vor der Testphase auf städtischem Gebiet gab es eine dreijährige Pilotphase im Südquartier. Diese hatte ergeben, dass mit einer Abholung weit mehr Kunststoffabfälle gesammelt werden konnte als im sogenannten Bringsystem. Jedoch war das Holsystem nicht kostendeckend. Während der Pilotphase übernahm der ZAB die zusätzlich anfallenden Kosten.

Das Defizit von 26’000 Franken ergab sich während der Testphase in den Jahren 2019 und 2020. Wie der Stadtrat ausführt, dürften trotz der Zunahme der gesammelten Menge die Kosten nicht parallel steigen. Dies habe der bisherige Verlauf gezeigt.