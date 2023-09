Stadtparlament «Bei einem Nein wären die Bundesgelder weg»: Wiler Stadtparlament nimmt Projektierungskredit für Velounterführung an Am Donnerstagabend wurde im Wiler Stadtparlament um einen Kredit zur Ausarbeitung des Bauprojekts «Veloquerung Posttunnel» befunden. Besonders die hohen Kosten von 26 Millionen Franken für das Gesamtprojekt gaben zu reden.

Visualisierung der nördlichen Zufahrt der neuen Velounterführung im alten Posttunnel. Blick auf die Stelle, an der heute der runde Pavillon mit der Avec-Filiale steht. Bild: zvg

An der Sitzung des Wiler Stadtparlaments am Donnerstagabend gab nebst der E-City-App-Affäre um Stadtpräsident Hans Mäder ein weiteres Thema zu reden: Das Projekt um eine neue Velounterführung, bei dem der 2001 stillgelegte Posttunnel in eine Velo- und Fussgängerpassage umgenutzt werden soll. Das Bauvorhaben soll 26 Millionen Franken kosten, im Frühling wurde die Projektierungsphase beendet und seit kurzem liegen die Rückmeldungen aus der Mitwirkungsphase vor. In der Parlamentssitzung wurde schliesslich über einen Kredit von 2,2 Millionen Franken zur Ausarbeitung des Bau- und Auflageprojekts «Veloquerung Posttunnel» befunden.

Michael Sarbach, Grüne Prowil. Bild: zvg

Und da liess es sich keine der anwesenden Parteien nehmen, ihr Votum zum Millionenprojekt abzugeben. Grünen-Stadtparlamentarier Michael Sarbach vertrat die Meinung: «Ein Nein zu diesem Zukunftsprojekt wäre nichts anderes als ein Schildbürgerstreich.» Dann bestehe nämlich Gefahr, dass das gesamte Agglomerationsprogramm aufs Spiel gesetzt werde und damit auch die Unterstützungsgelder des Bundes, notabene mehrere Millionen Franken. Dass man den bestehenden Posttunnel übernehmen könne, sei zudem eine riesige Chance, die einfach genutzt werden müsse.

SVP-Fraktion: «Projekt schiesst kostenmässig über das Ziel hinaus»

Marco Albrecht, Wiler SVP-Fraktion. Bild: zvg

Marco Albrecht von der SVP-Fraktion erläuterte während der Sitzung, dass das Posttunnel-Projekt in seiner Fraktion intensiv und kontrovers diskutiert worden sei. Er sagt: «Die SVP ist immer für sinnvolle Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu haben, aber dieses Projekt schiesst kostenmässig für viele Mitglieder massiv über das Ziel hinaus.» Dennoch stehe er selbst hinter dem Projekt und gebe daher seine Empfehlung zur Zustimmung des Antrags des Stadtrates ab.

Timo Räbsamen, Juso-Stadtparlamentarier. Bild: Anna Tina Eberhard

Auch für Juso-Stadtparlamentarier Timo Räbsamen war der Fall klar: Diesem zentralen Projekt müsse man zustimmen. Die Stadt Wil habe sich zum Ziel gesetzt, zwischen 40 und 50 Prozent Velo- und Fussverkehr zu haben. Räbsamen sagt: «2021 stand man bei 7 Prozent. Wir hatten daher Glück, die Gelder des Bundes zugesprochen bekommen zu haben. Wenn wir heute aber Nein sagen, ist dieses Geld weg.»

Alexander Lyner, EVP. Bild: zvg

Alexander Lyner von der EVP sprach sein Gefallen an der Idee zur Verwendung des Posttunnels aus. Auch die Steigung der Rampe von zehn Prozent, wenn auch relativ steil, sei für Velofahrerinnen und Velofahrer machbar. Was hingegen zu kritisieren sei, so Lyner, seien die massiven Kosten von 26 Millionen Franken für ein bestehendes Loch. «Zum Vergleich: Der Stadtsaal hat 20 Millionen Franken gekostet», sagt Lyner. Die Mitte-EVP-Fraktion sei zwar für die Realisierung des Velowegs, aber nicht zu jedem Preis.

FDP: «In Wil soll nun endlich etwas gehen»

FDP-Stadtparlamentarierin Cornelia Kunz. Bild: zvg

Cornelia Kunz sprach sich im Namen der FDP- und GLP-Fraktion für die Anträge aus. «In Wil soll nun endlich etwas gehen, das wünschen wir doch alle», sagt Kunz. Sie verwies darauf, dass die finanzielle Unterstützung des Bundes nur gewährleistet sei, wenn der Baubeginn spätestens Anfang 2028 erfolge. Kunz sagt: «Wenn das Projekt nun abgelehnt wird, ist es unmöglich, diese Frist noch zu erreichen.»

Mitte-Fraktionspräsident Reto Gehrig. Bild: zvg

Auch die Mitte kritisierte die hohen Projektkosten. «Vor zwei Jahren war noch von 15 Millionen Franken die Rede, heute von 26 Millionen, und 2026 würde das Projekt vielleicht 35 Millionen Franken oder noch mehr kosten», sagt Mitte-Fraktionspräsident Reto Gehrig. Besonders die Planungskosten von 5,6 Millionen Franken erachtete er als «haarsträubend».

Dennoch wurde der Projektierungskredit über 2,2 Millionen Franken schlussendlich relativ diskussionslos mit 26 Ja- zu 7 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen angenommen.