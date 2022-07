STADTFEST Mehrere Tausend Feierlustige an der Hofchilbi erwartet: Stadtpräsident Mäder sticht das erste Fass an Am letzten Juli-Samstag findet in Wil nach zweijährigem Ausfall wieder die Hofchilbi statt. Traditionell eröffnet eine Persönlichkeit mit dem Bier-Anstich das Fest. Dieses Jahr wird der Stadtpräsident den Hammer schwingen.

Stadtpräsident Hans Mäder wird nächste Woche die Hofchilbi eröffnen. Bild: Andrea Stalder

Der einstige Skirennfahrer Paul Accola tat es, Radrennfahrer Alex Zülle ebenfalls, Vreni Schneider auch. Christa Rigozzi, Renzo Blumenthal oder «Hausi» Leutenegger schickten sich ebenfalls an, das erste Bierfass auf dem Hofplatz anzustechen. Denn am Wiler Traditionsanlass Hofchilbi ist es Tradition, dass eine Persönlichkeit beim Bieranstich das Fest feierlich eröffnet.

Ab diesem Jahr darf sich auch der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder «Anzapfer» nennen. Denn er wird am Samstag, 30. Juli, pünktlich um 18.30 Uhr zum Bier-Hammer greifen und dafür sorgen, dass der Gerstensaft spritzt und fliesst. Damit haben die Hofchilbi-Organisatoren des KTV Wil Handball jemanden aus den eigenen Reihen genommen. Denn Hans Mäder ist bekennender Handballer und war an der Gründung der Juniorenabteilung des KTV Wil beteiligt. Diese leitete er auch. Bis ins 50. Altersjahr spielte Mäder aktiv in der Meisterschaft mit.

Wie vor der Pandemie

Nachdem der Anlass in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausgefallen ist, hat das rund 15-köpfige Organisationskomitee nichts am Konzept verändert. OK-Präsident Rico Kreis sagt:

«Ein Stadtfest von Wilern für Wiler.»

Auf dem Lindenplatz wird ein DJ für Stimmung sorgen, auf der Bühne steht die sechsköpfige Band Mürztaler aus Österreich. Bei gutem Wetter werden mehrere Tausend Feierlustige in der Altstadt erwartet. (sdu)