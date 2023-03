Stadtentwicklung Zwei neue Stellen und weitere Projektkosten: Die Stadt Wil braucht für die Revision der Ortsplanung 3,6 Millionen Franken Wie sich die Stadt Wil künftig entwickeln soll, wird in der Ortsplanung festgehalten. Bis in vier Jahren sollen diese revidiert und diverse Grundlagen erarbeitet werden. Doch dafür fehlen der Stadt Ressourcen.

In welche Richtung sich die Stadt Wil künftig entwickelt, soll in der Ortsplanung festgehalten werden. Bild: PD

Wie soll sich die Stadt Wil in Zukunft entwickeln? Wie sollen Quartiere künftig aussehen und wie die Infrastruktur? Wo lassen sich Firmen nieder und wie steht es um den Umweltschutz? All das sind Themen, die in der Ortsplanung festgehalten werden. Die Revision der Ortsplanung steht in der Stadt Wil schon länger an. Doch richtig vorwärts geht es nicht. Denn es fehlt an Ressourcen.

Der Stadtrat beantragt dem Parlament deshalb einen Kredit von 3,6 Millionen Franken für die Ortsplanungsrevision. Darin enthalten sind 2,2 Millionen Franken Projektkosten und 1,4 Millionen Franken für Personalressourcen. Wie schon bei der Schulraumplanung sollen auch bei diesem Projekt befristete Stellen bewilligt werden.

Externe Partner und interne Ressourcen

Die Ortsplanungsrevision sei für die Entwicklung der Stadt politisch und fachlich von grosser Bedeutung, schreibt der Stadtrat in einem Bericht. Nur besteht bei den Grundlagen und Planungsinstrumenten grosser Handlungsbedarf. Letztere beruhen etwa noch auf dem alten kantonalen Baugesetz. Zudem wurden frühere Instrumente durch den Kanton nicht genehmigt, wie etwa der Zonenplan Wil 2014, weil ein Innenentwicklungskonzept fehlte.

Für die Grundlagen der Ortsplanungsrevision bestehen bereits genehmigte Investitionskredite. Doch wegen knapper personeller Ressourcen wurden diese Teilprojekte noch gar nicht bearbeitet, heisst es im städtischen Bericht. Deshalb beantragt der Stadtrat für die voraussichtliche Dauer der Ortsplanungsrevision, angedacht sind fünf Jahre, zwei befristete Stellen für die Stadtplanung. 160 Stellenprozent für eine Projektleitung und für eine Assistenz eine 40-Prozent-Stelle. Die Aufgabe wird vor allem das Projektmanagement sein. Denn verschiedene Teilprojekte werden externe Planungsunternehmen erarbeiten. Diese Aufträge müssten vorbereitet und begleitet werden.

Auch Wil West ist ein Thema

Bei der Revision der Ortsplanung stellt der Projektausschuss im Auftrag des Stadtrats und unter der Leitung des Stadtpräsidenten zuerst die inhaltlichen Weichen für die Stadtentwicklung. Dazu gehören die strategischen Leitthemen Innovation, Nachhaltigkeit und Planungssicherheit, die sich auf die strategischen Handlungsfelder und Legislaturziele des Stadtrats beziehen. Auch die «Vision 2035», die der Stadtrat mit der Bevölkerung entwickeln will, soll berücksichtigt werden.

Im Bericht hält der Stadtrat auch Ziele für die Stadtplanung fest. Ein Ziel im Bereich Gesellschaft lautet etwa, dass Quartiere eigenständig und lebenswert sind. Beim Thema Umwelt will man etwa rechtzeitig in generationentaugliche Infrastruktur investieren. Auch der Wirtschaftsstandort Wil West soll berücksichtigt werden.

Aufbauend auf diesen inhaltlichen Vorgaben erarbeitet die Stadtplanung die Grundlagen und planungsrechtlichen Instrumente wie den Richtplan, Zonenplan oder das Baureglement. Ein erstes Instrument, die Schutzverordnung, hat der Stadtrat vergangenen Sommer erlassen. Nun werden die Einsprachen dazu bearbeitet. Bei der Erarbeitung der Teilprojekte wird auch die Mitwirkung der Bevölkerung ein zentrales Thema sein.

Die Ortsplanungsrevision soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Wie die Stadt im Bericht schreibt, sei der Terminplan ambitioniert. Gemäss Gesetz müssen bis dann sicher eine revidierte Richt- und Nutzungsplanung, die zur Ortsplanung gehören, vorliegen.