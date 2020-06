Stadt Wil wird Vorbildgemeinde für nachhaltige Mobilität: Mit vier anderen Schweizer Gemeinden werden neue Konzepte entwickelt und erprobt Das Bundesamt für Energie lanciert ein Projekt für nachhaltige Gemeindemobilität. Die Stadt Wil hatte sich beworben und gehört nun zu den fünf Pilotgemeinden aus der ganzen Schweiz.

Stadt der kurzen Wege: Wil möchte unter anderem klimaneutrale und raumsparende Mobilitätslösungen für Jung und Alt finden. Bild: PD

(pd/dh) Die Stadt Wil hat sich erfolgreich als «Monamo-Gemeinde» von Energie Schweiz beworben. Sie reichte das Projekt «Monamo Wil – aktiv. smart. geteilt.» ein.

Dafür steht Monamo Monamo steht für «Modelle nachhaltige Mobilität in Gemeinden» und hat zum Ziel, eine nachhaltige Gemeindemobilität zu entwickeln. Das Projekt wurde vom Bundesamt für Energie lanciert. Die per Ausschreibung gefundenen fünf Gemeinden (mit rund 8000 bis maximal 50'000 Einwohnern), werden von «Energie Schweiz» über maximal fünf Jahre beraten und finanziell mit maximal 500'000 Franken pro Gemeinde unterstützt. Während der Projektzeit werden neue Wege ausserhalb bestehender Rahmen und Prozesse beschritten und neue Ansätze in der Praxis getestet. (dh)

So sollen in Wil künftig mit Unterstützung von Energie Schweiz innovative Ansätze für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität entwickelt und erprobt werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Während der fünfjährigen Projektzeit werden neue Wege ausserhalb bestehender Rahmen und Prozesse beschritten und neue Ansätze in der Praxis getestet.

Höhere Lebensqualität angestrebt

Innovative Lösungen zu Sharing, E-Mobilität, City Logistik sowie für den Fuss- und Veloverkehr sollen zu einer höheren Lebensqualität für Wilerinnen und Wiler beitragen, begründet die Stadt ihre Bewerbung beim Bundesamt für Energie. Sie wird nun – zusammen mit Aarau, Riviera, Martigny und Bülach/Dietikon/Meilen – während fünf Jahren von «Energie Schweiz» beratend und finanziell bei der Umsetzung unterstützt.

Die Ziele des Wiler Projektes sind unter anderen: Die Umsetzung nachhaltiger, klimaneutraler und raumsparender Mobilitätslösungen für Jung und Alt, Förderung einer intelligenten Verkehrsmittelwahl in einer Stadt der kurzen Wege oder die Erhöhung der Energieeffizienz und Stärkung der Smart City Bestrebungen für eine 2000-Watt-Gesellschaft.

Stadt Wil hat Vorreiterrolle inne

Die Stadt Wil wird bestehende Grundlagen und neue Ideen zum Smart Mobility Konzept ab 2021 zusammenführen und baut auf Partizipation und Public Private Partnership auf. «Monamo Wil» soll zum Vorbild für andere Gemeinden werden und zur Nachahmung anregen. Die gemachten Erfahrungen sollen zudem Hinweise für die Anpassung und Weiterentwicklung der Aktivitäten von «Energie Schweiz» sowie der Bundespolitik im Mobilitätsbereich liefern.

Als Auftakt für diesen partizipativen Prozess organisiert die Stadt Wil am 16. Juni von 18 bis 20 Uhr im Stadtsaal Wil einen Start-Anlass. Es können bis 100 Personen aus der Stadt und der Region Wil teilnehmen. Anmeldung bis 12. Juni mit Stichwort Monamo an sekretariatbuv@stadtwil.ch