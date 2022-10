Stadt Wil «Wir möchten auch regionalen Künstlern eine Plattform bieten»: Die Bühne am Gleis feiert ihr 15-Jahre-Jubiläum Vor 15 Jahren haben Interessierte und Freunde den Verein Bühne am Gleis gegründet. Die Vorstandspräsidentin spricht über die Entwicklung des Vereins, Herausforderungen einer Kleinkunstbühne und die Vision, ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Daniela Rietmann ist seit 2020 Vorstandspräsidentin des Vereins Bühne am Gleis. Bild: Sabrina Manser

Vor 15 Jahren ist er entstanden: Interessierte und Freunde haben sich zusammengeschlossen und an der Churfirstenstrasse 5 in Wil Kleinkunst angeboten. Der Verein Bühne am Gleis wurde gegründet.

Der Maxime, ein mehrschichtiges Programm zu bieten, sei man seit der Gründung treu geblieben, wie Vorstandspräsidentin Daniela Rietmann sagt. Man wolle nicht nur ein einzelnes Genre wie Comedy bieten, sondern auch Tanz, Gesang, ein Programm für Kinder. «Am schönsten ist es, wenn Künstlerinnen und Künstler verschiedene Disziplinen verweben.»

So auch in der Jubiläumssaison, die am 29. Oktober startet und sieben Darbietungen bis im März bereithält. «Wir konnten grosse Namen wie Manuel Stahlberger, Riklin und Schaub sowie Helga Schneider verpflichten», sagt Rietmann und scheint sich auf das diesjährige Programm zu freuen.

Entstanden aus einem Einweihungsfest

Michael Fischer, Gründungsmitglied des Vereins Bühne am Gleis. Bild: PD

Über das Jubiläum freut sich auch Michael Fischer. Er war damals einer der Mitgründer des Vereins Bühne am Gleis. Ihm gehört zudem die Kulturwerkstatt, wo sich der Verein für seine Anlässe noch heute einmietet. Bis vor zwei Jahren war Fischer Vorstandspräsident, dann übernahm Rietmann.

Entstanden ist der Verein mehr oder weniger zufällig, wie Fischer erzählt. Im Jahr 2006 erwarb er die Liegenschaft an der Churfistenstrasse. Nach einem grossen Umbau wurde ein Jahr später ein Einweihungsfest gefeiert. «Es war ein Fest mit Workshops, Essständen und einer Kulturveranstaltung», erzählt Fischer. Stimmhorn hiessen die Künstler, die auftraten. «Der Auftritt war etwas improvisiert, wir hatten gar keine richtige Bühne», sagt er und lacht. Er sagt:

«Schliesslich war es ein so schöner Anlass.»

Er habe realisiert, dass die Räume für solche Veranstaltungen perfekt geeignet seien. So ist dann der Verein Bühne am Gleis entstanden. Auch wenn er aktuell nicht mehr ganz so nah dran ist, sei es für ihn schön zu sehen, mit wie viel Elan und Motivation der Verein weitergeführt werde.

Eine Stammkundschaft hat sich etabliert

Wie die neue Vorstandspräsidentin sagt, habe sich der Verein über die Jahre in Wil etabliert. «Wir haben ein treues Stammpublikum. Das freut uns sehr», sagt Rietmann. Immer wieder würden aber auch Leute vorbeischauen, die neugierig sind, mal etwas Neues ausprobieren wollen.

Dem Verein gehe es nicht nur darum, grosse Namen in sein Programm aufzunehmen. «Wir möchten auch regionalen Künstlern eine Plattform bieten», sagt Rietmann. Man nehme auch mal einen Tipp von den Gästen entgegen, wie jener für das Duo Weber und Camenzind. Es gebe auch Künstler, die von sich aus anfragen, ob sie ihr Programm auf der Bühne am Gleis zeigen dürfen.

Zu den grossen Highlights in den vergangenen Jahren zähle der Auftritt von Clown Dimitri beim fünfjährigen Jubiläum, so Rietmann. Auch um das zehnjährige Bestehen zu feiern, habe man sich etwas Besonderes überlegt. «Wir haben verschiedene Künstler zusammengebracht, die dann zusammen ein Programm für uns erarbeitet haben.»

Eine Kleinkunstbühne und ihre Herausforderungen

Eine Kleinkunstbühne zu betreiben, ist aber nicht ganz einfach. Gerade, wenn es darum geht, das Budget einzuhalten. Die «Bühne am Gleis» wird unter anderem von der Stadt Wil und dem Kulturförderer Thurkultur unterstützt. Gerade hat sich die «Thurkultur» den zweiten Kulturfranken auf die Fahne geschrieben. Dabei geht es um die Beiträge der Gemeinde an die «Thurkultur». Bislang zahlten Mitgliedergemeinden einen Franken pro Einwohner.

Würde sich dieser Beitrag erhöhen, könnte das auch für die «Bühne am Gleis» positiv sein. «Da würden wir nicht Nein sagen», so die Vorstandspräsidentin. Dann könnte man in den schwarzen Zahlen bleiben, sogar Rücklagen bilden. Das sei momentan nicht immer möglich.

«Künstler haben uns auch schon abgesagt», erzählt Rietmann weiter. Manchmal kann man der Gagenforderung nicht entsprechen oder die Bühne ist zu klein. In der Kulturwerkstatt hat es Platz für etwa 100 Gäste. Dann sei es aber wirklich voll, sagt Rietmann. Dass die «Bühne am Gleis» eher klein sei, könne auch von Vorteil sein:

«Die Künstler können mit dem Publikum ganz anders interagieren.»

Auch die Logistik ist eine Herausforderung. «Für jede Aufführung bauen wir die Bühne mit Freiwilligen auf und ab», erzählt Rietmann. Auch der Vorstand packe mit an.

Die Vision, ein jüngeres Publikum anzusprechen

Wie Rietmann bei der Übernahme des Vorstandspräsidiums vor zwei Jahren sagte, wolle man frischen Wind in den Verein bringen. Dies sei bisher gelungen, sagt sie heute. Man habe auch zwei neue Vorstandsmitglieder, Claudia Cantieni und Leonie Herde. Gerade Herde sei noch jung und habe einen anderen Zugang zu neuen Medien. «Sie hat uns gezeigt, dass es noch mehr gibt als das, was wir bisher genutzt haben.» Man wolle dranbleiben und versuchen, auch ein jüngeres Publikum ansprechen.

Generell gehe man etwas offensiver auf die Leute zu. Vor kurzem hat der Vorstand, zu dem auch Irene Blum und Jolanda Kurz gehören, eine Standaktion organisiert und Flyer verteilt. «Unsere Vision ist es, ein noch mehrschichtiges Publikum anzusprechen.» Sie wisse, dass es ein hochgestecktes Ziel sei.

«Dennoch wäre es schön, wenn auch Jüngere vermehrt zu uns kommen würden.»

Ansonsten wolle man aber auf dem bisherigen Weg weitergehen, ein vielschichtiges Programm bieten. Rietmann sagt: «Wir möchten auch Künstlerinnen und Künstlern, die an uns herantreten, eine Plattform bieten.»