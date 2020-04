Stadt Wil verschärft Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus: Sportanlagen werden abgesperrt, Polizei verstärkt Präsenz Weil sich in der Sportanlage Lindenhof und beim Skatepark immer wieder grössere Gruppen aufhielten, werden diese abgesperrt. Ausserdem lanciert die Stadt ein Plakatkampagne mit der Aufforderung, zu Hause zu bleiben.

Der Skatepark Bergholz wird vorübergehend abgesperrt. Bild: Gianni Amstutz

(sk) Trotz klarer Anweisungen mussten in der Sportanlage Lindenhof wie auch im Skatepark Bergholz immer wieder grössere Gruppen aufgelöst werden. Dies teilt die Stadt Wil mit. Deshalb werden die Anlagen nun mit Baugitter abgesperrt. Zudem fänden verstärke Kontrollen durch Sicherheitsleute sowie die Polizei statt.

Auch am Stadtweier und der Allee seien Kontrollorgane verstärkt präsent, heisst es in der Mitteilung. Die Polizei sei angewiesen, bei Zuwiderhandlungen gegen die Corona-Massnahmen Bussen aussprechen.

Dringende Bitte: Bleiben Sie zu Hause!

Die Stadt Wil verstärkt zudem ihre Kommunikationsmassnahmen. An frequentierten Stellen werden Plakate aufgestellt, mit welchen die Einwohnenden der Stadt Wil dringend darum gebeten werden, das Zuhause nur in notwendigen Angelegenheiten zu verlassen.

Sie sollen dazu beitragen, die Wichtigkeit dieser Anweisungen zu erkennen, damit keine weiteren Einschränkungen vom Bund verfügt werden müssen.

Tipps für die Zeit zu Hause

Die Stadt schreibt zudem: «Wir befinden uns in einer neuen und nicht sehr einfachen Situation mit eingeschränkten sozialen Kontakten, alleine oder mit der Familie zu Hause, mit Kurzarbeit, Homeoffice und/oder Fernschule.»

Der Kanton St.Gallen habe Informationen und Tipps rund um den Alltag zu Hause und das Wohlbefinden in Zeiten der Krise zusammengestellt. Diese sind unter www.sg.ch/coronavirus aufrufbar und können als PDF heruntergeladen werden. Die Informationen stehen in verschiedenen Sprachen, auch in leichter Sprache, zur Verfügung.