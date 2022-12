Stadt Wil Städtische Mitarbeitende sollen ihre Tätigkeiten systematisch erfassen In allen Departementen der Stadt Wil soll eine Leistungserfassung eingeführt werden. Ineffizienzen sollen dadurch sichtbar werden, so die Idee der GPK.

Die Mitarbeitenden der Stadt Wil könnten bald aufgefordert werden, ihre Tätigkeiten zu erfassen. Bild: Tetra Images

Ineffizienzen sollen in der städtischen Verwaltung vermieden werden. Deshalb könnte es sein, dass die Mitarbeitenden der Stadt Wil bald aufgefordert werden, ihre Tätigkeiten zu erfassen.

Eine persönliche Leistungserfassung in Kombination mit einer Zeiterfassung erlaube eine systematische Erfassung der Arbeitstätigkeit. Daraus könne man wichtige Erkenntnisse zur Arbeitsbelastung und Arbeitseffizienz ableiten. Dies schreibt die Geschäftsprüfungskommission (GPK) in einer Motion, die die Einführung einer Leistungserfassung in allen Departementen der Verwaltung verlangt.

Luc Kauf, Vorsitzender der GPK. Bild: Barbara Hauschel

In den letzten sechs Jahren seien die Personalausgaben enorm gestiegen, sagt Luc Kauf, Vorsitzender der GPK.

«Es braucht ein Mittel, um diese steigenden Ausgaben in den Griff zu bekommen.»

Der Stadtrat habe beispielsweise bei der Budgetsitzung vergangene Woche eine neue Stelle für die IT beantragt. «Es konnte nicht nachvollziehbar dargelegt werden, dass und wieso die IT überlastet ist», so Kauf. Mit der Leistungserfassung solle eine Grundlage für die Ressourcenplanung und eben solche Entscheidungen geschaffen werden.

Ressourcen effizient einsetzen

Das Instrument solle auch die Selbstkontrolle fördern sowie den Führungspositionen aufzeigen, wie Ressourcen eingesetzt werden. Kauf sagt: «Ziel ist es, dass die Mitarbeitenden mit der Leistungserfassung zielgerichteter arbeiten und auch Personalressourcen effizienter eingesetzt werden.» Es sei auch ein bewährtes Instrument in der Privatwirtschaft und der Arbeitsaufwand halte sich in Grenzen.

Ein entsprechendes Softwareprogramm könne gezielt auf die einzelnen Dienststellen angepasst und ein Projekt- oder Prozesskatalog erstellt werden, heisst es in der Motion. Damit werde die Zuweisung und Auswertung der Leistung vereinfacht. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Leistungserfassung sei vertretbar, seit längerem würden die städtischen Mitarbeitenden auch die Zeiterfassung anwenden. Der tägliche Aufwand liege im Normalfall bei zehn Minuten.

BUV hat schon eine Leistungserfassung

Im städtischen Departement Bau, Umwelt und Verkehr wurde die Leistungserfassung schon vor längerer Zeit eingeführt, rückführend auf einen parlamentarischen Beschluss aus dem Jahre 2009. Dort scheint diese noch nicht ganz zu funktionieren. «Das ist kein Grund, die Leistungserfassung nicht in allen Departementen einzuführen.» Kauf ist sich sicher:

«Wenn die Leistungserfassung richtig umgesetzt wird, ist das Instrument nützlich.»

Dies auch in Kombination mit anderen Instrumenten, wie beispielsweise der vorgeschlagenen Personalaufwandsteuerung. Adrian Bachmann (FDP) reichte dazu im Dezember 2019 einen Vorstoss ein. Der Bericht steht noch aus.

Unterstützt wird die Motion von fast allen GPK-Mitgliedern, von links bis rechts. Einzig Reto Gehrig von der Mitte hat den politischen Vorstoss nicht unterzeichnet.

Mehrere Vorschläge eingereicht

In letzter Zeit haben die Parteien gleich mehrere Anläufe unternommen, um das strukturelle Defizit der Stadt anzugehen. Die SVP schlug ein Regelwerk vor. Aber weder der Stadtrat noch das Parlament waren von der Idee begeistert, der Vorschlag wurde versenkt.

Kürzlich reichte die FDP ein Postulat mit der Idee ein, die Aufgabenbereiche der Stadt detailliert aufzulisten und dem gesetzlichen Auftrag zuzuordnen. Damit soll ersichtlich werden, welche Aufgaben nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Antwort der Stadt ist noch ausstehend, aber wie die anderen Parteien verlauten liessen, sind sie nicht ganz davon überzeugt. Der neuste Vorstoss wird, wie auch jener der FDP, zuerst vom Stadtrat beantwortet.