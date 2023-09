Stadt Wil Neuer Kletterturm dank 140’000 Franken Spenden: Der Spielplatz Lindenhof bekommt Zuwachs Als Projekt im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums gestaltete der Quartierverein den Spielplatz Lindenhof neu. Der nun offiziell eröffnete Kletterturm in Form eines Lindenblattes stellt die neue Hauptattraktion des Platzes dar.

Nachdem das Band durch geschnitten worden war, gab es für die anwesenden Kindergarten-Kinder kein Halten mehr – alle wollten als Erster auf den Turm raufklettern. Bild: Milena Bleiker

Der Himmel war wolkenverhangen, jedoch hörte es für einen Moment auf zu regnen. Genau zur richtigen Zeit, denn auf dem Spielplatz Lindenhof versammelten sich diesen Freitag drei Schulklassen und Interessierte zur Einweihung des neuen Kletterturmes. Ausserdem wurde zum 50-Jahr-Jubiläum ein neuer Lindenbaum gesetzt.

Auch für Nachhaltigkeit ist gesorgt

Zusammen mit der Stadt Wil habe eine Projektgruppe vor rund zwei Jahren erstmals einen Plan für einen Kletterturm ausgearbeitet, erzählt Christian Tröhler, Präsident des Quartiervereins Lindenhof, den Anwesenden. Von diesem sei man aber nicht begeistert gewesen, dafür hatte Stefan Müller von Müller Holzbau in Wil eine zündende Idee: Ein Turm in Form eines Lindenblattes.

Hinzu kommt, dass die Klötze des Turmes aus Restholz angefertigt wurden. Dieses stammt von der Gebhard Müller AG aus Tübach am Bodensee und wäre eigentlich in der Mulde gelandet.

Neben dem neuen Turm gibt es auf dem Spielplatz nun auch einen Trinkbrunnen, einen neuen Sandkasten und mehr Sitzgelegenheiten, erklärt Christian Tröhler. Bild: Milena Bleiker

Neben drei Klassen vom Kindergarten bis zur 5. Klasse war auch Stadträtin Ursula Egli bei der Einweihung mit dabei. Sie erzählt, dass die Linde unter anderem ein Symbol von Gerechtigkeit und Heimat sei. «Die gesetzte Linde und der Turm in Form des Blattes passen also perfekt in euer Quartier», sagt Egli.

140’000 Franken kostete der Turm

Die Finanzierung des Projektes erfolgte ausschliesslich durch Spenden. Massgebend war jene der Rolf-Peter-Zehnder-Stiftung im Wert von 100’000 Franken. Hinzu seien noch weitere 40’000 Franken gespendet worden, sagt Thröhler. Er ergänzt: «Wir haben alles davon für den Turm gebraucht.»

Nach hinten hat der neue Kletterturm die Form eines Lindenblattes, vorne können die Kinder mit der Rutschbahn nach unten sausen. Bild: Milena Bleiker

Bezüglich des anhaltenden Vandalismus auf dem Lindenhof-Areal sagt er: «Diesen Aspekt möchten wir sicherlich an der nächsten Sitzung mit der Stadt thematisieren.» Tröhler würde es begrüssen, wenn weitere Kameras auf dem Areal installiert würden. «Andere Gemeinden haben dies ja auch eingeführt», zieht er einen Vergleich zu Bütschwil, das neu den Primarschul-Spielplatz überwachen lässt.