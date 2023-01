Stadt Wil Mitwirkung beendet: 270 Rückmeldungen zum Projekt Bahnhofplatz/Allee sind eingegangen Die Mitwirkung zur Umgestaltung des Bahnhofplatzes und der Allee wurde von der Wiler Bevölkerung rege genutzt. 76 Einwohnerinnen und Einwohner sowie Organisationen haben Rückmeldungen abgegeben.

So soll der neugestaltete Bahnhof in Wil einst aussehen. Visualisierung: PD

Vom 8. November bis 16. Dezember 2022 fand eine Mitwirkung zum Projekt Bahnhofplatz/Allee statt. Die Wiler Bevölkerung hat diese Möglichkeit rege genutzt, um sich zum Projekt zu äussern und Wünsche, Anliegen und Ideen einzubringen, heisst es in einer Mitteilung. Die Inputs seien wertvoll für die Ausarbeitung des Bauprojekts.

Jeder Antrag wird vom Projektteam angeschaut, geprüft und – sofern zweckmässig und umsetzbar – ins Projekt integriert. Die Mitwirkenden erhalten zu jedem ihrer Anträge eine Antwort. Die Anträge und Antworten werden im Mitwirkungsbericht anonymisiert veröffentlicht. Dieser wird aktuell erarbeitet.

Bei der Mitwirkung zum Projekt gingen 270 Rückmeldungen ein. Visualisierung: PD

Mobilitätsdrehscheibe stärken

Mit dem Projekt Bahnhofplatz/Allee wird die Mobilitätsdrehscheibe der Stadt Wil gestärkt. Der Bahnhof ist das Stadtportal: Er verbindet die Stadt nach innen – das Zentrum mit den Quartieren – und nach aussen, weit über die Region hinaus. Dank der Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr und der optimalen Abstimmung von Fuss-, Velo- und Autoverkehr werde ein zukunftsgerichteter Mobilitätsmix gefördert. Die Neugestaltung sei eine Investition in einen positiven Auftritt der Stadt, schliesse die Lücke zwischen Innenstadt und Bahnhof und bringe ein Plus an Sicherheit. Auch für die nächsten Generationen.

Weiteres Vorgehen

Im Frühling wird der Mitwirkungsbericht veröffentlicht. Die Ausarbeitung des Bauprojekts wird voraussichtlich bis Ende Jahr dauern. Danach beginnen die politischen Verfahren. Zuerst nimmt sich der Stadtrat dem Projekt an, bevor es weiter ins Stadtparlament geht. Stimmen sowohl der Stadtrat als auch das Stadtparlament dem Projekt zu, kann das Wiler Stimmvolk in einer Volksabstimmung darüber entscheiden. Diese Volksabstimmung ist im vierten Quartal 2024 geplant. (pd/mas)