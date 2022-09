Stadt Wil Mit der Fernwärme soll es vorwärtsgehen: SVP-Stadtparlamentarier will wissen, wie es nach der Rückweisung des Nahwärmeverbunds weitergeht In der Stadt Wil soll es ein Fernwärmeverbund geben. SVP-Stadtparlamentarier Klaus Rüdiger will vom Stadtrat erfahren, was der aktuelle Stand ist. Das Vorprojekt besteht bereits seit 2018.

Der Zweckverbund Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) würde Wärme nach Wil liefern. Bild: PD

Ein Fernwärmenetz für die Stadt Wil steht schon seit langer Zeit zur Diskussion. Dabei soll die produzierte Abwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) nach Wil geleitet und von Unternehmen und Haushalten genutzt werden.

«Das Projekt ist schon lange in Planung», schreibt der SVP-Stadtparlamentarier Klaus Rüdiger in einer Anfrage. Er will nun vom Stadtrat wissen: «Wann wird die Fernwärme endlich umgesetzt?»

Erste Studien zum Fernwärmeverbund seien in den 80er-Jahren erstellt worden. Im Jahr 2018 sei das Vorprojekt zur Fernwärmeversorgung entstanden. Bis anhin sei nichts über den Stand der Ausarbeitung bekannt, schreibt Klaus Rüdiger weiter.

Anfang September dieses Jahres entschied das Stadtparlament, das Geschäft zur Projektierung und zum Bau eines Nahwärmeverbunds an den Stadtrat zurückzuweisen. Dabei sei unklar, ob grundsätzlich ein Einwand gegen die Fernwärme bestehe oder hauptsächlich die Projektierung des Nähwärmeverbundes der entscheidende Punkt war, heisst es weiter.

Das Potenzial sei da

Klaus Rüdiger, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Klaus Rüdiger betont in seiner Anfrage, wie wichtig das Projekt sei. Nicht nur wegen des allfälligen Strommangels, sondern auch weil die Gas- und Öl-Preise ansteigen, sei nun ein schnelles Handeln nötig, sagt der Stadtparlamentarier auf Anfrage.

Der ZAB produziere 300 Gigawattstunden Energie, sagt Klaus Rüdiger. «In der Stadt Wil braucht es für die höchste Energiedichte 80 Gigawattstunden.» Somit bestehe ein grosses Potenzial für das Projekt.

«Ich will vom Stadtrat wissen, wo das Projekt steht und was passieren wird», sagt Klaus Rüdiger. Er sei in der Werk- und Energiekommission, in der das Thema vorberaten werde, dennoch wolle er erfahren, wie die Haltung des gesamten Stadtrats sei. Die Vorlage für das Projekt ist derzeit in Arbeit. «Das Problem ist jedoch, dass das Parlament nicht über den Gesamtplan Bescheid weiss.» Er wolle mehr zum aktuellen Stand erfahren, noch bevor die Vorlage im Parlament diskutiert werde.

Rüdiger fragt den Stadtrat, welche Priorität der Stadtrat dem Projekt einräumt, wie weit man mit der Planung des Projekts ist und wie der Zeitplan aussieht. Zudem möchte er erfahren, ob der Nahwärmeverbund im Projekt miteinbezogen wird und ob der Stadtrat mit den Unternehmen, die einen Nahwärmeverbund planen, die Gespräche aufnimmt. Die Antwort des Stadtrats ist noch ausstehend.