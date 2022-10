Stadt Wil «Meine Bäume dürfen auf keinen Fall gefällt werden»: Baumfällaktion auf Wiler Grundstück spaltet die Gemüter – nun herrscht ein Baustopp Auf einem Grundstück am Bergliweg in Wil stehen mehrere mächtige Bäume. Eigentlich sollten diese gemäss einer Verfügung der verstorbenen Besitzerin stehen bleiben. Eine Stiftung hat das Grundstück verkauft und erste Bäume wurden gefällt. Nun herrscht aber ein Baustopp.

Auf dem Grundstück am Bergliweg in Wil stehen mehrere mächtige Bäume, erste wurden aber – entgegen dem Willen der früheren Besitzerin – gefällt. Bild: Sabrina Manser

Die verstorbene Fanny Stiefel hinterlässt am Bergliweg in Wil ein grosses Grundstück mit mehreren mächtigen Bäumen. Ihren letzten Willen hielt sie in einer Verfügung fest: Die Bäume sollen unbedingt stehen bleiben.

Wohlhabend, aber bescheiden und mit einem grossen Herz für Tiere habe die ehemalige Besitzerin gelebt, berichtet TVO. «Sie war sehr liebenswürdig, aber eben auch sehr kritisch, weil sie oft auf ihr Geld reduziert wurde», erzählt die Freundin von Fanny Stiefel, Adelina Engesser. Im Alter von 96 Jahren ist Fanny Stiefel im Jahr 2017 gestorben und hat das grosse Grundstück hinterlassen.

Weil ihr die Bäume immer viel bedeutet haben, hat sie kurz vor dem Tod ein Testament verfasst. «Alle meine Bäume auf meiner Liegenschaft dürfen auf keinen Fall gefällt oder versetzt werden», heisst es unter anderem darin.

Das Testament kam zu spät

Nur: Das Testament wurde zu spät auf dem Grundbuchamt hinterlegt und wurde darum nie rechtsgültig. Dann wurden aber erste Bäume gefällt und abtransportiert. Genau das, was Fanny Stiefel eigentlich verhindern wollte und dafür die Stiftung Fanny Stiefel gegründet hatte.

Anvertraut hat sie das Vermächtnis dem Präsidenten der Stiftung, dem Banker Sandro Mazzariello. An ein Testament könne er sich nicht erinnern, wie der «Blick» in einem Artikel schreibt.

Die Immobilienfirma Azemos Property AG des Ex-FC-Wil-Präsidenten, Roger Bigger, hat das Grundstück gekauft. Man habe nichts von einer solchen Verfügung der früheren Besitzerin gewusst. Bigger plant auf dem Grundstück den Bau von zwei Mehrfamilienhäuser.

Noch sind die Bäume geschützt

Doch die Stadt Wil hat nun einen Baustopp eingeleitet, denn für die Fällung der Bäume fehlt eine Bewilligung. Das Grundstück ist ein Teil des Ortsbildschutzes. Sind Veränderungen in einem Ortsbildschutzgebiet geplant, ist dies bewilligungspflichtig, erklärt Stadträtin Ursula Egli, Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr, auf Anfrage. «Da Bäume ohne die notwendige Baubewilligung gefällt wurden, musste ein Baustopp erlassen werden.»

Wann braucht es eine Bewilligung, um Bäume zu fällen? Um einen Baum zu fällen, braucht es grundsätzlich keine Bewilligung. Ausser der Baum ist geschützt. Eine Bewilligungspflicht gelte beispielsweise für geschützte Ortsbilder, Baumgruppen oder Einzelbäume, wie die Stadträtin Ursula Egli, Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr, auf Anfrage mitteilt. Ebenfalls bewilligungspflichtig seien Änderungen an den vorgegebenen Bepflanzungen in Sondernutzungsplänen. Die Stadträtin sagt: «Es wird empfohlen, sich vor dem Fällen eines Baumes beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr über einen allfälligen Schutzumfang zu informieren.» (mas)

Ein Gutachter werde nun ein Baumgutachten über das ganze Grundstück erstellen. Gegenüber TVO sagt die Stadträtin: «Diesen Schutz kann man gut aufheben, denn das sind nicht alles einheimische Bäume.» In der Regel würde man hauptsächlich einheimische Pflanzen schützen, weshalb die betroffene Anlage wahrscheinlich aus dem Schutz genommen werden könne.

Die Immobilienfirma verspricht zwar, dass wieder neue Bäume gepflanzt werden. Für die Freundin von Fanny Stieger ist das aber ein kleiner Trost.