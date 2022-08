Stadt Wil Jugendarbeit, Krawalle und Kultur: Die SP Wil geht auf einem Spaziergang durch die Stadt den Spuren der Jugendkultur nach In den 80er-Jahren durchlebte Wil wilde Zeiten. Junge Kulturschaffende wollten ein kulturelles Zentrum errichten. Daraus entstanden ist letzten Endes der Gare de Lion. Wofür es heute Raum bräuchte, erzählt ein Mitglied einer Wiler Band.

Die Juso und SP Wil haben einen Spaziergang durch die Stadt Wil organisiert. Hier bei der letzten Station am Gare de Lion. Bild: Sabrina Manser

Draussen regnet es, ein kühler Wind zieht in die Obere Mühle am Wiler Weier, wo sich das Jugendzentrum befindet. Ausgerechnet. Die Juso und SP Wil führen an diesem Abend einen Sommerspaziergang durch, wie er auch in St.Gallen im Sommer mehrmals stattfindet. Nur hielt der Regen scheinbar die Leute davon ab, an diesem Spaziergang teilzunehmen. So begab sich nur eine Handvoll Interessierte auf die Spuren der Wiler Jugendkultur – das Thema des Spaziergangs.

Welche Plätze und Angebote existieren für die Wiler Jugend? Was hatte es mit den Jugendunruhen in den 80er-Jahren auf sich? Und wie kann eine Stadt mit einer «blühenden Jugendkultur» geschaffen werden? Diesen Fragen will die SP nachgehen.

Ein Stundenplan von Jugendlichen

Ein Raum, der offen ist für die Jugendlichen, ist das Jugendzentrum Obere Mühle. Stellenleiterin Sabina Fejzulahi Ferrai und ihr neunköpfiges Team empfangen von Mittwoch bis Samstag, meist abends, Schülerinnen und Schüler aus der Mittel- und Oberstufe. Was gemacht werde, sei ganz unterschiedlich, sagt Fejzulahi Ferrai. «Die Jugendlichen bestimmen, was passiert, hier geben sie den Stundenplan vor.» Es sei eine offene Kinder- und Jugendarbeit. So stehen zum Beispiel Videospiele auf dem Programm.

Stellenleiterin Sabina Fejzulahi Ferrai erzählt von der offenen Jugendarbeit in Wil. Bild: Sabrina Manser

«Die Jugendlichen kommen auch mit jeglichen Fragen auf uns zu», sagt die Leiterin, «oder erzählen uns, dass es zu Hause wieder mal nicht so gut läuft.» Was der Vorteil des Jugendzentrums sei:

«Die Jugendlichen haben die Freiheit zu entscheiden, ob sie kommen oder nicht.»

Wilde Zeiten in den 80er-Jahren

Weiter geht die Spurensuche, die Teilnehmenden eilen mit dem Schirm vom Jugendzentrum zu den Stallungen an der Haldenstrasse beim Bleicheparkplatz. Dort wartet Renato Müller unter dem Dachvorsprung. Er ist der Betriebsleiter der Lokremise. Der Blick geht nun zurück in die Vergangenheit, in die 80er-Jahre als die jungen Kulturschaffenden und Kulturinteressierten ein kulturelles Zentrum schaffen wollten.

Der zweite Halt ist vor den Stallungen, wo Renato Müller aus den wilden 80er-Jahren berichtet. Bild: Sabrina Manser

Damals sei die einzige Jugendbeiz im Restaurant Dufour gewesen, erzählt Müller, das Gebäude am Bleicheparkplatz sei dann aber abgerissen worden. Der Verein Kulturlöwe formierte sich, er wollte das Löwenbräu-Depot umbauen und nutzen. «Ein ganzes Konzept wurde eingereicht», sagt Müller, er hält ein blaues Dossier hoch. Doch das Parlament entschied, das Depot abzureissen.

Bei den Stallungen wollten die jungen Kulturschaffenden ein kulturelles Zentrum errichten. Bild: wilnet

Die nächste Idee: die Stallungen an der Haldenstrasse. Das Parlament stimmte sogar zu, nur scheiterte das Projekt an der Volksabstimmung. «Die Jungen waren ranzig», erzählt Müller.

«Sie haben dann vor den Stallungen so oft Party gemacht, bis sich etwas tat.»

An einem Abend sei die Stimmung sehr aufgeheizt gewesen, sogar ein Feuer habe es gegeben. Müller reicht Bilder in der Runde herum.

Nach den Unruhen bei den Stallungen. Bild: wilnet

Dann hätten die Jungen selbst die Initiative ergriffen, so Müller. 1989/90 sei dann die Remise hinter dem Wiler Silo eröffnet worden. Aus der Remise ist schliesslich 2008 der Kulturbahnhof Gare de Lion entstanden. Dort ist auch der letzte Halt des Spaziergangs.

Mehr Vorbilder und Austauschplattformen

Jan Räbsamen von der Band Projekt ET steht unter einem Pavillon vor dem Gare de Lion. Er erzählt, wie es ist, in Wil eine Band zu gründen. «Die Hemmschwelle ist recht hoch und es fehlt an Vorbildern», sagt er. Mittel seien vorhanden, aber sie seien auch fast die einzigen, die sie beziehen würden. Nebst Projekt ET gebe es noch die Band Maltschik. Er sagt:

«Noch vor zehn Jahren gab es viel mehr Bands in Wil.»

Es brauche Coaches, Austauschplattformen, aber auch Möglichkeiten, Technik auszuleihen. Der Gare de Lion – er arbeitet auch dort – wolle nun eine Plattform kreieren, bei der junge Bands erste Erfahrungen sammeln könnten.