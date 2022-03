Stadt Wil Immer mehr digitale Angebote: Parlamentarier Luc Kauf fordert mehr Rücksicht für die Generation 60+ Die Stadt Wil bietet immer mehr Dienstleistungen digital an. Personen, die weniger IT-affin sind oder Deutsch als Zweitsprache haben, würden dabei oft vergessen gehen, findet Stadtparlamentarier Luc Kauf. Er fragt den Stadtrat in einer Interpellation, was er dagegen unternimmt.

Die E-City App ist nur ein Beispiel, wo ältere Menschen ausgegrenzt werden, wie Stadtparlamentarier Luc Kauf in einem Vorstoss schreibt. Bild: PD

Abendbusangebot Salü, E-City App, E-Mitwirkung, Via Velo Wil: Angebote in der Stadt Wil stehen immer häufiger digital zur Verfügung. Stadtparlamentarier Luc Kauf, Grüne Prowil, schreibt in einer Interpellation: «Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden.» Der Stadtrat wolle die Chancen der Digitalisierung nutzen, räume dafür auch Platz in den Legislaturzielen ein. Doch wo bleibe die Berücksichtigung der Generation 60+ und Personen mit Deutsch als Zweitsprache? Das will der Parlamentarier in seinem Vorstoss vom Stadtrat wissen.

Luc Kauf, Stadtparlamentarier, Grüne Prowil Bild: Barbara Hauschel

Insbesondere älteren Menschen und Personen mit schlechten Sprachkenntnissen drohen durch den Trend zur Digitalisierung ausgegrenzt zu werden. Luc Kauf ist der Meinung, dass die Stadt der Kehrseite der Digitalisierung zu wenig Beachtung schenke.

Nicht nur ein Smartphone ist nötig

Das neuen Busangebot «Salü» zum Beispiel verfolge einen innovativen Ansatz. Aber: «Ohne Smartphone oder einen komplizierten Zugriff über das Internet kann dieses Angebot nicht genutzt werden.» Weiter schreibt Luc Kauf in seinem Vorstoss: «Obwohl ein ÖV-Angebot der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen muss.» Argumente würden dann lauten: Fahrgäste, welche zur Zielgruppe gehören, reisen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Smartphone oder der Fokus liege auf den bestehenden Kunden des Abendtaxis. «Als ob Personen mit einer tieferen EDV-Affinität das Abendtaxi nie benutzt hätten», schreibt Luc Kauf weiter.

Für die Nutzung solcher Angebote sei nicht nur ein Smartphone zwingend, sondern es würden auch gewisse Kenntnisse vorausgesetzt, schreibt Luc Kauf. Die Registrierung, der Download und die richtigen Einstellungen seien nach seinen Erfahrungen nicht ganz ohne. Nicht EDV-gewohnte Menschen würden beschränkt oder gar nicht auf solche Angebote zugreifen, die nur über den digitalen Weg benutzt werden können.

Support anbieten und Missstände beheben

Des Weiteren verweist Luc Kauf auf den Widerspruch zum Altersleitbild 2020 der Stadt Wil. Darin heisst es zum Beispiel, dass man ältere Menschen in Entwicklungsprozesse oder im öffentlichen Leben einbeziehen würde und dass bei Veranstaltungen und Angebote Rücksicht auf die Bedürfnisse älterer Menschen genommen werde. Zudem fördere die Stadt die Zugänglichkeit zu vielfältigen und bezahlbaren technischen Hilfsmitteln.

Luc Kauf stellt die Frage, ob der Stadtrat etwas unternehme, um diesen Leitsätzen gerecht zu werden und ob die Missstände in irgendeiner Form korrigiert werden. Zudem will er wissen, ob in Zukunft bei der Entwicklung digitaler Plattformen ältere Generationen und Personengruppen mit Deutsch als Zweitsprache stärker miteinbezogen werden. Und ob geplant sei für diese Menschen einen geeigneten Support aufzubauen, wenn Angeboten ausschliesslich digital benutzt werden. (pd/mas)