Stadt Wil Gemeinsames Singen: Das Adventssingen auf dem Hofplatz wurde wieder aufgenommen Erst Corona, jetzt ein Verschiebetermin: Am Dienstag konnte das Adventssingen endlich wieder durchgeführt werden. 130 Personen haben sich auf dem Wiler Hofplatz versammelt, um im Kerzenschein gemeinsam zu singen.

130 Personen haben zusammen auf dem Hofplatz Weihnachtslieder gesungen. Bild: Adrian Zeller

«Wir sind sehr dankbar, dass dieser Anlass nach zwei Jahren Unterbruch wieder stattfinden kann», sagte Christian Naef, Präsident der Altstadtvereinigung Wil, gegenüber dieser Zeitung. Die Corona-Schutzmassnahmen hatten die letzten beiden Jahre das traditionelle Adventssingen auf dem Hofplatz verunmöglicht.

In diesem Jahr musste es verschoben werden, am eigentlichen Termin hätte sich eine Terminkollision ergeben. Das Adventssingen findet traditionell am vierten Adventssonntag statt. Vergangener Sonntag war jedoch das WM-Final und auf dem Hofplatz fand ein Public Viewing statt. Deshalb fand das Adventssingen ausnahmsweise unter der Woche, am Dienstagabend um 19 Uhr, statt. Der übliche Termin ist der vierte Adventssonntag um 17 Uhr.

Im Schein der Kerzen wurde unter anderem «Oh du Fröhliche» gesungen. Bild: Adrian Zeller

130 Personen versammelten sich auf dem Hofplatz

Für die drei ehrenamtlichen Organisatorinnen, Luzia Schmucki Styger, Heidi Hardegger Berlinger und Marlène Amann, war es fraglich, ob sich am Verschiebungstermin unter der Woche zahlreiche Singfreudige einfinden würden. Ihre Bedenken erwiesen sich als unbegründet: Es versammelten sich rund 130 Personen aus allen Generationen auf dem Hofplatz.

Im Schein der Kerzen an der Tanne und von Handkerzen wurden besinnliche und auch beschwingte Weihnachtslieder wie «Oh du Fröhliche» und «Wish You Very Christmas» angestimmt. Monica Quinter mit ihrem Pro Singers Chor und Manuel Hengartner am Klavier wirkten als musikalische Zugpferde. Klaus Koenen, Mitglied der Wiler Bühne 70, trug weihnachtliche Kurztexte vor. Mit dem Lied «Stille Nacht, heilige Nacht» endete der Anlass um 19.45 Uhr. Ein leichter Duft nach Kerzenwachs lag in der Luft.

Ein Gegenpol zur hektischen Zeit

Die Inspiration für den Event bekamen die drei Frauen beim alljährlichen offenen Singen von Weihnachtsliedern auf dem St.Galler Klosterplatz, zu dem jeweils auch verschiedene Wilerinnen und Wiler anreisen. Dies veranlasste die drei Organisatorinnen 2015 versuchsweise, einen Adventsevent in Wil ins Leben zu rufen.

Wie die drei Wilerinnen erklärten, fand er von Beginn weg Anklang. Selbst 2019, als Regen und Wind für eine garstige Stimmung auf dem Hofplatz sorgten, versammelten sich über hundert Personen zum Singen unter den Regenschirmen. Marlène Amann sagt zu ihrer Motivation zum Organisieren dieser Veranstaltung: «Mir ist es wichtig, in dieser hektischen Zeit mit einem besinnlichen Anlass einen Gegenpol zu bilden.» Sie und ihre beiden Kolleginnen wollen den Menschen mit dieser Gelegenheit zum gemeinsamen Singen eine Freude bereiten.