Stadt Wil Fusionsjubiläum: Bewohnende des Quartiers Bild wollten einst von Bronschhofen zu Wil wechseln Vor sechzig Jahren kämpften Einwohnende des Ortsteils Bild für die Umteilung ihres Quartiers von Bronschhofen zu Wil. Der Weiler bot der Stadt Wil sogar einen Kulturlandersatz für den Autobahnbau. Zudem wandte sich die Gruppierung wegen der Fusion an die Kantonsregierung.

Der Weiler Bild im Jahre 1923. Bild: eth

Im Frühjahr 1961 hatten 14 Einwohnende des Weilers Bild von der Zugehörigkeit zu Bronschhofen die Nase voll. Mit einer Petition wollte die Gruppe, die sich «Pro Wil» nannte, den Anschluss an Wil erreichen. Das Begehren ist in der lokalgeschichtlichen Plattform Wilnet.ch nachzulesen.

Die Wechselwilligen schrieben, geografisch und politisch fühle man sich mit Wil mehr verbunden. Ihren Antrag begründeten sie mit dem Argument, das Quartier werde mit der Kanalisation, dem Strom, den Telefonleitungen sowie dem Strassenbau von der Stadt Wil her erschlossen. In seiner darauf folgenden Stellungnahme unterstellte der Bronschhofer Gemeinderat den Petitionären, die tatsächlichen Gründe für ihr Anliegen sei der tiefere Steuerfuss von Wil.

Der Wiler Gemeinderat seinerseits schrieb dem «Pro Wil»-Komitee, da sich die Behörden von Bronschhofen zum Wechsel ablehnend geäussert hätten, wolle er die guten Beziehungen zur Nachbargemeinde nicht aufs Spiel setzen. Nur wenn Bronschhofen der Umteilung zustimme, sei mit der Unterstützung von Wil zu rechnen.

Weiler Bild bot Landersatz für Autobahnbau

Im weiteren Briefverkehr zwischen der «Pro Wil»-Gruppe und dem Gemeinderat Bronschhofen kritisierten die Bewohner des Quartiers Bild, sie würden einen ansehnlichen Steuerbetrag leisten, erhielten jedoch dafür kaum angemessene Gegenleistungen. Als Beispiel wurde der baulich vernachlässigte Bildweg genannt. Dessen Unterhalt sei Sache der Anstösser, konterte darauf der Bronschhofer Gemeinderat schriftlich.

Der Weiler klagte einst über den baulich vernachlässigten Bildweg. Bild: Adrian Zeller

In der Folge gelangte die «Pro Wil»-Gruppe mit ihrem Begehren an den St.Galler Regierungsrat. Um die Kantonsregierung für ihr Vorhaben zu gewinnen, schrieb sie: «Die Gemeinde Wil verliert durch den Autobahnbau viel Kulturland und sucht deshalb nach Realersatz, was sich zu einem guten Teil im Weiler Bild finden würde.»

Der Gemeinderat Bronschhofen hielt in seiner Stellungnahme an den Regierungsrat fest, durch die rege Bautätigkeit verwischten sich die Gemeindegrenzen zunehmend, Bronschhofen und Rossrüti würden zu Vororten von Wil. Diese Tendenz werde sich in den Folgejahren noch verstärken. Solange Bronschhofen jedoch noch eine lebensfähig eigenständige Gemeinde sei, wolle sich der Gemeinderat mit allen Mitteln gegen einen stückweisen Ausverkauf zur Wehr setzen. Er fordert deshalb den Regierungsrat auf, das Begehren abzulehnen.

Das Postauto unterwegs zum Bildquartier. Bild: Adrian Zeller

Kaum tragbarer Steuerausfall für Bronschhofen

Im Oktober 1961 empfahl das St.Galler Department des Inneren der Gruppe «Pro Wil», ihren Antrag zurückzuziehen. Nach ablehnenden Stellungnahmen der Gemeinderäte von Wil und Bronschhofen seien die Aussichten, dass der Regierungsrat dem Antrag entsprechen werde, gering. Eine Abtrennung des Weilers Bild würde der Gemeinde Bronschhofen einen kaum tragbaren Ausfall an Steuereinnahmen bescheren. Falls die Initianten auf einer Behandlung durch die Kantonsregierung beharren, entstünden ihnen entsprechende Unkosten, dies bei geringen positiven Aussichten auf Erfolg. Im November zog das Komitee sein Begehren zurück.

Damit war das Thema der Annäherung von Bronschhofen und Wil nicht endgültig vom Tisch. In der politischen Diskussion in Bronschhofen wurde es immer wieder aufgegriffen. In einem Schreiben vom Sommer 1963 regte der Gemeinderat von Bronschhofen ein Treffen mit der Wiler Partnerbehörde zur Klärung grundsätzlicher Fragen an. Nach eingehender Diskussion wurde betont, dass beide Seiten eine intensivere Zusammenarbeit in Infrastrukturthemen befürworten, etwa auf der Ebene von Zweckverbänden. Eine Vereinigung werde nicht angestrebt.

Themen auf regionaler Ebene lösen

1972 wurde der Zusammenschluss an einer Bronschhofer Bürgerversammlung erneut zum Thema. In der darauffolgenden Diskussion im Gemeinderat kam man zum Schluss, eine Verschmelzung oder Eingemeindung dränge sich nicht auf, verschiedene Themen könnten auf regionaler Ebene besser gelöst werden.

Es sollte nochmals rund vierzig Jahre dauern, bis die Fusion Wirklichkeit wurde: 2011 stimmte die Mehrheit der Bronschhofer und Wiler Stimmberechtigten einem Zusammenschluss der beiden Gemeinden per 1. Januar 2013 zu.