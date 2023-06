Stadt Wil Fair Wil Co-Präsidentin tritt ab und blickt zurück, was ihr Verein in 10 Jahren Schreibbüro erreicht hat Der Verein Fair Wil wurde vom ehemaligen Stadtparlamentarier Arber Bullakaj gegründet. Ziel war es, die Integration von Menschen aus anderen Kulturen zu unterstützen. Das Schreibbüro von Fair Wil gilt seither als sein grösster Erfolg. Geprägt hat es Rahel Affolter-Diethelm. Zunächst als Helferin, dann als Co-Präsidentin.

Eine freiwillige Helferin von Fair Wil unterstützt bei der Bewerbung. Bild: Remigius Baerlocher/PD

Jeden Samstag besuchen im Schnitt neun Personen das Schreibbüro in der Stadt Wil. Sie brauchen Hilfe mit amtlichen Dokumenten, Antragsformularen oder bei Bewerbungen für eine Stelle oder Wohnung. Sei es, weil ihre Deutschkenntnisse dafür nicht ausreichen oder weil sie überfordert sind. Unterstützung finden sie hier, im Schreibbüro des Vereins Fair Wil. Zwei Freiwillige stehen ihnen jede Woche zur Seite.

Seit das Schreibbüro vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde, ist Rahel Affolter-Diethelm dabei. Zunächst als freiwillige Helferin, dann auch als Co-Präsidentin von Fair Wil. Affolter-Diethelm sagt: «Unser behördliches System ist sehr komplex, gerade für Menschen, die aus anderen Kulturen stammen.»

Angaben zum Geburtsdatum oder -ort der Eltern machen? Das seien Informationen, die in anderen Ländern nicht so genau erfasst würden. Was also tun, wenn man diese angeben muss? Eine pragmatische Antwort haben die insgesamt 15 Helferinnen und Helfer im Schreibbüro von Fair Wil meistens parat.

Schreibbüro zieht Menschen nach Wil

Das Schreibbüro kommt gut an. Nicht nur in der Region Wil. Auch von ausserhalb sind schon Menschen für die Dienstleistungen des Schreibbüros angereist, weiss Affolter-Diethelm. Für sie ist darum klar: «Ein Angebot wie unseres bräuchte es eigentlich viel flächendeckender, in der ganzen Schweiz.» Davon profitiere die ganze Gesellschaft. Integration werde so gefördert. So lautet auch das erklärte Ziel vom Verein Fair Wil, den der ehemalige Stadtparlamentarier Arber Bullakaj 2012 mitgründete.

Rahel Affolter-Diethelm unterstützte Menschen im Schreibbüro an der Glärnischstrasse 13 in Wil zehn Jahre lang. Bild: Remigius Baerlocher/PD

Bisher finanzierte sich der Verein einzig über Spenden und Mitgliederbeiträge. Hilfesuchende bezahlen ausserdem einen solidarischen Beitrag von fünf Franken pro Auftrag. Ende 2022 reichte Fair Wil nun bei der Stadt Wil ein Gesuch für einen jährlichen Beitrag im Rahmen eines Leistungsauftrags ein. Diesen unterzeichnete die Stadt im Januar 2023. Mit 2500 Franken wird sie sich an den Fixkosten des Schreibbüros beteiligen.

Für Fair Wil ist das der grösste Erfolg seit 2017, als er den Prix Benevol erhielt. Und für Rahel Affolter-Diethelm bedeutet das einen schönen Abschluss. Aus privaten Gründen trat sie am Wochenende als Co-Präsidentin von Fair Wil zurück. Katrin Hecke, eine langjährige freiwillige Helferin, wird das Co-Präsidium mit Remigius Baerlocher übernehmen.

«Aus meiner Zeit als freiwillige Helferin nehme ich schöne Erinnerungen mit», sagt Affolter-Diethelm. Beispielsweise an eine Frau, der sie an einem Samstag mit der Jobbewerbung half. In der Woche darauf kam die Frau nochmals im Schreibbüro vorbei, um sich mit Schoggi persönlich zu bedanken. Denn: Sie hatte den Job bekommen.