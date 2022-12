Stadt Wil Die FDP will mit einer Auflistung der städtischen Aufgaben die Budgetdebatte effektiver gestalten – SVP und Grüne Prowil sehen einen anderen Ansatz Der FDP-Stadtparlamentarier Claudio Altwegg hat ein dringliches Postulat eingereicht. Er möchte, dass die Aufgabenbereiche der Stadt Wil aufgelistet werden. Damit soll besser erkannt werden, wo der Spielraum für Einsparungen liegt. Die SVP und Grüne Prowil sehen das Problem in der Effizienz.

Um die städtischen Finanzen in den Griff zu bekommen, möchte die FDP eine transparente Grundlage schaffen. Bild: Manuela Jans

Auch im kommenden Jahr budgetiert die Stadt Wil wieder ein Defizit. Es konnte zwar gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden, dennoch wird ein Minus von 5,9 Millionen Franken erwartet.

Die SVP reichte kürzlich eine Motion ein, um ein Regelwerk für die städtischen Finanzen zu schaffen. Die Idee kam aber weder beim Stadtrat noch beim Stadtparlament gut an. Nun wagt die FDP den nächsten Anlauf. Claudio Altwegg reicht ein dringliches Postulat mit dem Titel «Nachhaltige Finanzpolitik II» ein.

Einen Überblick über die städtischen Aufgaben verschaffen

Dass das strukturelle Defizit den städtischen Haushalt bedrohe, da scheine weitgehend Einigkeit zu herrschen, sagt Altwegg. «Aber bei den Diskussionen im Parlament kommen wir oft nicht weiter.» Deshalb schlägt der Politiker vor, die Aufgaben- und Dienstleistungsbereiche der Stadt detailliert aufzulisten.

Claudio Altwegg, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Denn die Schwierigkeit bestehe darin, einen Überblick über die von der Stadt erbrachten Aufgaben zu erhalten. Dies erschwere auch die Priorisierung. Die Stadt nehme eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Aufgaben wahr, sagt Altwegg.

«Die Stadt erledigt aber auch Aufgaben, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind oder über den gesetzlichen Auftrag hinausgehen.»

Genau dort sieht Altwegg den Ansatz, um Kosten einzusparen. «Die Aufgabenanalyse soll eine transparente Grundlage schaffen.» Man soll auf der Liste sehen können, welche Aufgaben zwingend und welche selbstauferlegt sind. So sehe man besser, wo der Spielraum für Einsparungen liege. Nebst den Aufträgen von Bund und Kanton stelle auch das Parlament viele Begehrlichkeiten. Altwegg sagt: «Wir müssen darüber diskutieren, was wir uns leisten wollen und was nicht.» Dafür müsse man wissen, wo Sparmassnahmen möglich seien und welche Wirkung sie hätten.

FDP will eine Grundlage für eine effektivere Debatte schaffen

Dem FDP-Politiker sei bewusst, dass es nicht ganz einfach werde, das Aufgabenportfolio der Stadt aufzulisten und dem gesetzlichen Auftrag zuzuordnen beziehungsweise abzugrenzen, wo man über diesen hinausgehe. Zudem dürfte es einen Moment dauern, bis die Auflistung vorliegt – bis zum nächsten Budget könnte es knapp werden.

Dennoch ist für Altwegg klar: «Die Diskussion um Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen basiert auf den Aufgaben, die die Stadt wahrnehmen soll. Mit dem Postulat soll eine Grundlage für mehr Transparenz und damit eine effektivere Debatte geschaffen werden.»

SVP und Grüne sind für eine Leistungserfassung

Eine Umfrage bei den anderen Parteien zeigt, dass diese es anders sehen. SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser sagt, dass der Vorschlag ausser einem grossen Aufwand für die Ausarbeitung des Berichts nichts bringe. Zudem würde darin lediglich erklärt werden, dass die Stadt nur Aufgaben ausführe, die notwendig seien.

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident der SVP. Bild: PD

Büsser sagt:

«Was ich vermisse, ist der Produktivitätsansatz.»

Sobald eine neue Aufgabe anfalle, würden neue Stellen verlangt. Vielmehr sollte geprüft werden, wie bestehende Stellen mehr leisten könnten. Büsser spricht eine systematische Leistungserfassung an, wie sie in der Privatwirtschaft üblich sei.

Guido Wick, Fraktionspräsident Grüne Prowil. Bild: Benjamin Manser

Gleich sieht es Guido Wick, Fraktionspräsident von den Grünen Prowil: «Das hausgemachte Problem sehe ich in der hohen Ineffizienz in gewissen Verwaltungsabteilungen.» Weiter sagt er: «Bevor der Stadtrat nicht endlich bei allen Projekten eine Leistungserfassung implementiert, agiert er wie ein Pilot ohne Instrumentenlandesystem im Nebel.» Als weitere Ursache für das Defizit nennt der Politiker auch die Kosten, die vom Kanton auf die Gemeinden «abgeschoben» worden seien.

Freiwillige Aufgaben für eine lebenswerte Stadt

Silvia Ammann Schläpfer, SP-Fraktionspräsidentin. Bild: PD

Zum Postulat der FDP sagt Guido Wick, dass die meisten freiwilligen Ausgaben das Leben in Wil lebenswert machen würden. Dieser Meinung ist auch die SP. Fraktionspräsidentin Silvia Ammann Schläpfer sagt:

«Wir sind der Meinung, dass die Stadt attraktiv sein muss, sich nicht auf das Minimum beschränken darf.»

Der Steuerfuss und ein ausgeglichenes Budget seien nicht die einzigen Kriterien für eine lebenswerte Stadt, so die Politikerin.

Reto Gehrig, Stadtparlamentarier Die Mitte Bild: PD

Die Mitte bezweifelt ebenfalls, ob eine Auflistung der Arbeitsbereiche eine wesentliche Verbesserung bringe. Stadtparlamentarier und GPK-Mitglied Reto Gehrig sagt: «Durch die Prüfung der GPK und der Besprechung des Budgets im Parlament werden die Aufgaben und Zahlen umsichtig geprüft.» Weiter sagt er: «Was nützen zusätzliche Analysen, wenn die Mehrheit im Volk und im Parlament nicht bereit ist, auf gewisse Leistungen zu verzichten?» Leistungen, die freiwillig erfolgen, seien von der Mehrheit gewollt. Einsparmöglichkeiten gebe es allemal.

Doch zuerst wird das Postulat vom Stadtrat beantwortet.