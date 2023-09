Das Minimalziel ist erreicht: Nicht nur die Bauarbeiten am Hof zu Wil, sondern auch der Verkauf der Pflastersteine für die Terrassen sind in vollem Gange

Die Bauarbeiten am Hof zu Wil sind mit dem Abbruch der Hofterrasse nun nicht mehr zu übersehen in der Altstadt. Während in und rund um den Hof rückgebaut, betoniert und aufgemauert wird, läuft weiterhin der Verkauf der Pflastersteine.