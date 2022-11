Stadt Wil Ausnahmetransport mit viel Publikum: Tanne vor Bronschhofer Schulhaus wird gefällt und auf dem Hofplatz als Weihnachtsbaum aufgestellt Beim Schulhaus Obermatt ist am Donnerstagmorgen an normalen Unterricht nicht zu denken. Direkt vor dem Fenster wird eine gut zwölf Meter hohe Tanne gefällt. Sie verbreitet nun auf dem Wiler Hofplatz Weihnachtsstimmung.

Sowohl vor dem Schulhaus als auch hinter den Fenstern verfolgen die Kinder, wie die Tanne gefällt wird. Bild: Larissa Flammer

So viel Publikum haben die Werkhofmitarbeiter selten. Mehrere Klassen stehen am Donnerstagmorgen vor dem Schulhaus Obermatt in Bronschhofen. Auch hinter den Fensterscheiben drängen sich die Kinder. Sie dürfen zuschauen, wie die grosse Tanne direkt neben dem Schulhaus gefällt wird.

Wobei – fallen darf der Baum nicht. Er wird als Weihnachtsbaum auf dem Wiler Hofplatz aufgestellt. Abgebrochene Äste wären da nicht erwünscht. Die Tanne wird deshalb an die Kette eines Kranwagens gehängt, der auf der Strasse unterhalb des Schulhauses steht. Für die Kinder ist es nur schon ein Erlebnis zu sehen, wie der Kranarm hoch und immer noch höher ausgefahren wird. «Fast bis zum Milan rauf», kommentiert einer der Primarschüler, als ein Greifvogel neugierig um das fremdartige Objekt im Himmel kreist.

Der Baum fällt nicht. Sobald der Stamm durchtrennt ist, hebt ihn der Kranwagen in die Höhe. Bild: Larissa Flammer

Als die Tanne gesichert ist, kreischt die Motorsäge los. Zuerst wird die Rinde rund um den Stamm entfernt, dann kommt der Schnitt. Die Werkhofmitarbeiter und die Logistikspezialisten der Welti-Furrer AG haben ihre Arbeit im Griff. Der Baum neigt sich kaum mehr als ein paar Zentimeter zur Seite, als der Stamm durchtrennt ist. Rufe und vereinzelter Applaus werden im jungen Publikum laut, als die Tanne in die Luft gehoben wird. Keine ganze Schulstunde ist vergangen, da wird der Weihnachtsbaum schon abtransportiert; festgezurrt auf einem Lastwagen.

Ausnahmetransport durch die Marktgasse

Zwölf Meter hoch ist die Tanne, sagt einer der Werkhofmitarbeiter. Grösser sollte sie nicht sein, «sonst reichen die Lichterketten nicht». Der Ausnahmetransport, angeführt von einem blinkenden Auto, fährt durch die Marktgasse in die Altstadt. Viel Platz bleibt links und rechts nicht, die Äste ragen um einiges über den Lastwagen hinaus.

Der Ausnahmetransport kommt durch die Marktgasse. Bild: Larissa Flammer

Auch auf dem Hofplatz lockt die Aktion ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer an, obwohl es inzwischen regnet. Ein kleinerer Kranwagen als noch in Bronschhofen richtet die Tanne auf und lässt den Stamm in ein Loch sinken, wo die Werkhofmitarbeiter nur noch Keile platzieren müssen.

Die Lichterketten werden am Nachmittag platziert, damit der Weihnachtsbaum für das erste Adventswochenende bereit ist.