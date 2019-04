Stadt setzt das Beil an: Drei geschützte Bäume werden gefällt In der Allee Obere Bahnhofstrasse müssen drei geschützte Kastanienbäume gefällt werden. Dies sei unumgänglich, heisst es seitens der Stadt

Obwohl es sich bei der Kastanie an der Allee um einen geschützten Baum handelt, muss sie gefällt werden. (Bild: Gianni Amstutz)

(sk) Bei der periodischen Überprüfung durch einen Baumpflegespezialisten wurde festgestellt, dass die drei Kastanienbäume beim Alleeschulhaus nicht mehr vital sind. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Ihre Standlage sei stark eingeschränkt, eine Fällung deshalb unumgänglich. Weil es sich bei den betroffenen Bäumen um geschützte Bäume handelt, war für die Fällung eine Bewilligung der Baukommission notwendig. Diese wurde Ende März erteilt. So steht einer Fällung der Bäume nichts mehr im Weg. Die drei Kastanienbäume werden vorläufig nicht ersetzt, da aktuell zur Aufwertung Bahnhofplatz Allee ein Vorprojekt ausgearbeitet wird, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten sind für Freitag, 26. April vormittags vorgesehen und sollten voraussichtlich am Mittag abgeschlossen sein. Die Strasse wird nicht gesperrt. Allenfalls kann es zu kurzen Behinderungen kommen. Die Allee wird für Passanten abschnittweise gesperrt.