Stadion Parlament lässt FC-Wil-Fans nicht im Regen stehen: Das Bergholz erhält ein Dach auf der Stehplatztribüne Was für ein Saisonabschluss für den FC Wil: Eine deutliche Mehrheit des Wiler Stadtparlaments spricht sich für den Kredit über 2,25 Millionen Franken aus. Der Klub hofft, mit der Überdachung der Gegentribüne mehr Fans zu einem Stadionbesuch zu bewegen.

Die Gegentribüne wird überdacht: Der Bau soll bereits im nächsten Jahr beginnen. Bild: Sven Thomann/freshfocus

Am drittletzten Spieltag konnte der FC Wil den Klassenerhalt sicherstellen. Das war nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus politischer Sicht wichtig, denn der Verein will ein neues Stadiondach auf der Gegentribüne bauen. Dazu benötigt der Klub neben Eigenmitteln (250'000 Franken) und Geldern des «Sport-Toto» (500'000 Franken) auch einen Beitrag der Stadt. Der Abstieg in die dritthöchste Spielklasse wäre den Chancen wohl wenig zuträglich gewesen.

Die Genehmigung des Kredits war ein Abbild der Saison des FC Wil: Ganz ohne Kampf ging es nicht, doch letztlich bewerkstelligte der FC Wil den Verbleib in der Challenge League so solide, wie die Mehrheitsverhältnisse im Parlament für das Stadiondach waren. Im Kredit ist nicht nur das neue Stadiondach inbegriffen, sondern auch der Bau einer öffentlichen Toilette im Kassenhäuschen für den nahe gelegenen Spielplatz. Kostenpunkt: 2,25 Millionen Franken.

FC Wil hofft auf mehr Zuschauer

Der FC Wil verspricht sich von der Überdachung eine Erhöhung der Zuschauerzahlen. Ein vergleichbares Projekt in Winterthur entfaltete diese Wirkung. Wie Daten von transfermarkt.ch zeigen, stieg in Winterthur die Zuschauerzahl nach der Überdachung der Gegentribüne um 37 Prozent. Auf das Bergholz umgerechnet würde das einem Plus von rund 430 Zuschauern entsprechen.

Der FC Wil möchte mit dem Bau besonders Familien noch stärker ansprechen und damit seinem Image als Familienverein noch mehr entsprechen. Zudem schafft das Dach ein besseres Stadionerlebnis und dient den Anwohnern als Schutz vor Lärm- und Lichtemissionen.

All diese Vorteile vermochten eine Mehrheit des Parlaments zu überzeugen. SVP-Stadtparlamentarier Erwin Böhi sagte: «Persönliche Präferenzen dürfen keine Rolle spielen.» Es gehe primär um ein Infrastrukturprojekt, und eine gute Infrastruktur sei im Interesse der Stadt. Zustimmung erhielt er von Reto Gehrig (CVP), der das Projekt als sehr vernünftig bezeichnete. Auch Timo Räbsamen (Juso) sprach sich für das Projekt aus:

Juso-Stadtparlamentarier Timo Räbsamen. Bild: PD

«Der FC Wil hat ein Challenge-League-taugliches Stadion verdient.»

Er sprach aber auch an, dass der FC Wil nicht bevorzugt behandelt werden dürfe. Andere Vereine sollten bei ihren Projekten vom Stadtrat ebenso grosszügig behandelt werden.

Die Grünen Prowil machten sich im Grundsatz zwar für die Vorlage stark, forderten aber, dass die Fotovoltaikanlage bereits beim Bau des Dachs installiert werden soll und nicht wie vorgesehen erst später. Das komme letztlich günstiger, sagte Guido Wick.

Vereinzelt kritische Stimmen

Es gab aber auch kritische Stimmen. FDP-Parteipräsident Claudio Altwegg sagte, nachdem er das Engagement des FC Wil gelobt hatte:

FDP-Stadtparlamentarier und -Parteipräsident Claudio Altwegg. Bild: PD

«In der aktuellen Situation müssen wir mehr denn je das Nötige vom Wünschbaren trennen.»

Dass die Hauptlast der Investitionen der Wiler Steuerzahler bezahle, sei nicht akzeptabel. Die Beteiligung des FC Wil von rund 250'000 Franken sei im Vergleich mit den vom Verein selbst kalkulierten jährlichen Mehreinnahmen schlicht zu wenig. SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser unterstrich sein Votum: «Es ist jetzt schlicht der falsche Zeitpunkt für dieses Projekt.»

Letztlich stimmten 29 Parlamentsmitglieder dafür, nur 6 dagegen. Auch der Antrag der Grünen Prowil fand eine Mehrheit. Der FC Wil konnte nach dem Klassenerhalt damit einen weiteren wichtigen Sieg innert wenigen Tagen feiern.