ERWEITERUNG «Wie ein Befreiungsschlag»: Nach langer Planungsphase ist das Bergholz-Dach da – und liefert auch Strom Die Baumaschinen sind verschwunden: Die Überdachung der Gegentribüne der Wiler Lidl-Arena ist seit dieser Woche abgeschlossen – und die neue Lichtanlage getestet. Am Donnerstag fand die Einweihung statt. Am Sonntag wird gespielt.

Auf dem neuen Dach der Gegentribüne im Stadion Bergholz befindet sich eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von rund 480 Quadratmetern. Bild: zvg

Der FC Wil hat lange auf sie gewartet, die überdachte Gegentribüne. Genau genommen seit 2013, als das neue Fussballstadion Bergholz nach dem Komplettumbau eröffnet wurde. Fast auf den Tag genau zehn Jahre später ist die vom Klub langersehnte Überdachung da und schützt die Fans vor Wind, Regen und auch Hitze.

Bei schlechtem Wetter soll der FC Wil bisher rund 300 bis 500 Tickets weniger verkauft haben als an schönen Tagen, hat der Klub eruiert. Die Stadt Wil als Eigentümerin des Stadions unterstützte den Wunsch des Vereins, breitere Gesellschaftsschichten anzusprechen und die Bedingungen auf den Stehplätzen zu verbessern. Deshalb hat sie gemeinsam mit dem FC Wil ein Projekt für die Überdachung der Nordtribüne ausgearbeitet, welches in den vergangenen vier Monaten realisiert wurde. Das Stadtparlament hatte im Jahr 2021 den dafür nötigen Kredit mit deutlichem Mehr gesprochen.

Überdachung bedeckt 2000 Stehplätze

«Heute ist ein Freudentag», sagte Maurice Weber, Präsident des FC Wil am Donnerstagabend während der Einweihung der neuen Gegentribüne. Die Überdachung sei für ihn und den gesamten Klub «wie ein Befreiungsschlag». Das neue Dach der Nordtribüne ist 112 Meter lang und überdeckt rund 2000 Stehplätze. Das Budget von rund drei Millionen Franken sei nicht überschritten und der Zeitplan eingehalten worden, liess die Stadt verlauten. Überdachungen der beiden Tribünen hinter den Toren seien aktuell nicht geplant.

Nebst der Überdachung gibt es noch weitere Erneuerungen im Stadion: Zwischen der Gegentribüne und dem Parkplatz steht ein neues Kassenhaus. Dort verkauft der FC Wil Tickets für seine Heimspiele. Auf der Rückseite des Gebäudes sind zwei Toiletten integriert, die den Besucherinnen und Besuchern des Kinderspielplatzes zur Verfügung stehen.

Neue Leuchten sollen Lichtverschmutzung verringern

Auch Stadträtin Ursula Egli, Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr, freute sich über die Verbesserung des Stadions. Die Bauarbeiten seien ohne Komplikationen verlaufen. Sie sprach eine weitere Neuheit des Stadions an: «Die Solaranlage auf dem Dach der Tribüne ist ein wichtiger Schritt für das Bergholz und die Stadt Wil.» Auf dem Stadiondach befindet sich eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von rund 480 Quadratmetern.

Die Lichtanlage im Bergholz hat bis anhin immer wieder für Diskussionen gesorgt. Die Lichtimmissionen überstiegen die Grenzwerte, was dazu führte, dass es im Quartier zu hell war. Die Lichter erfüllten zudem nicht alle Anforderungen des Stadionkatalogs der Swiss Football League (SFL) für die Challenge League. Dafür war es zu dunkel. Eine zusätzliche Beleuchtung auf jeweils halber Höhe der vier Masten und an den Tribünendächern ergänzt nun das bestehende Stadionlicht.

Schon am Sonntag fliegt ... das Ei

Die Leuchten auf den Spitzen der vier Masten kommen nur noch bei Spielen der Challenge League zum Einsatz. Für Trainings und Spiele anderer, tieferer Ligen reicht die Lichtanlage auf mittlerer Höhe des Masts aus. Das neue Licht wurde vor zwei Wochen bis spät in die Nacht getestet. Messungen haben stattgefunden, das Resultat ist aber noch nicht da. Marko Sauer, Leiter Hochbau der Stadt Wil, sagte: «Es sind keine Beschwerden eingegangen. Wir hoffen, dass die neue Anlage keine Lichtverschmutzung mehr im Quartier verursacht.»

Die erste Möglichkeit, die fixfertig überdachte Gegentribüne bei Spielbetrieb zu testen, gibt es bereits an diesem Wochenende. Aber nicht bei einer Partie des FC Wil, der erst am 30. Juli seinen ersten Heimauftritt der neuen Saison hat. Am Sonntag ab 16.25 Uhr wird einmal mehr American Football gespielt in der Lidl-Arena. Im Rahmen der European League of Football treffen die Helvetic Guards, welche ihre Heimspiele in Wil austragen, auf Stuttgart. Das Spiel wird auch auf dem Sender TV24 live übertragen.