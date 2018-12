St. Galler Kantonalbank spendet für Wiler Heimstätte Die Heimstätten Wil können alle zwei Jahre ihre Eigenprodukte in den Räumen der St. Galler Kantonalbank in Wil verkaufen und ausstellen. So auch in der Adventszeit in diesem Jahr. Sara Petrillo

Jedes zweite Jahr um die Weihnachtszeit herum erhalten soziale Institutionen die Chance, sich mit ihren eigens hergestellten Produkten in den Kundenhallen der St. Galler Kantonalbank (SGKB) vorzustellen. Rund 30 Filialen nehmen an dieser Aktion teil und in der Kundenhalle der Niederlassung Wil dürfen sich dieses Jahr die Heimstätten Wil vorstellen – was schon fast zur Tradition wurde. «Seit sicher zehn Jahren stellt bei uns die Heimstätten Wil ihre selbsthergestellten Produkte aus», sagt Raphael Hug, Teamleiter Privatkunden.

Die Heimstätten erhalten so die Möglichkeit, ihre Produkte in der Kundenhalle der SGKB zu verkaufen und vorzustellen. Als Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Institutionen schenkt die St. Galler Kantonalbank der Heimstätte Wil einen «Zustupf» von 500 Franken . Für die Heimstätten Wil ist es unter anderem auch wichtig, die Institution ein wenig unter die Leute zu bringen. «Es überraschte mich, wie wenig Wiler uns kennen» sagte Werner Artho, Leiter Verkauf der Heimstätten. Dies wolle man nun ändern.

Kulinarische Spezialitäten und Holzspielzeug

Die Heimstätten Wil stellen psychisch und kognitiv beeinträchtigten Menschen Wohn- und Arbeitsräume zur Verfügung, welche sie nutzen und selbst mitgestalten können. Dort arbeiten die Bewohner in verschiedensten Bereichen wie beispielsweise in Arealpflege, Holz- und Textilarbeit, Verkauf und Industrie. Das Angebot der Heimstätten Wil reicht von kulinarischen Delikatessen wie Pesto, Punsch und Konfitüren über selbstgemachte Kerzen und Kalender bis hin zu Holzspielzeugen. Wer also bis jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann noch bis Ende Dezember in der Kantonalbank-Filiale beim Aufgang zur Wiler Altstadt welche besorgen.