Familiendrama von Jonschwil – die Stunden danach: Ehefrau kehrt kurzzeitig in zerstörtes Haus zurück +++ Fassungslose Anwohner +++ Brandermittlungen laufen In der Nacht zum Donnerstag hat ein 72-jähriger Mann nach einem Ehestreit das Haus der Familie angezündet und sich später selbst gerichtet. Die 38-jährige Frau war geflüchtet. Am Donnerstag kehrte sie in die Brandruine zurück. Andrea Häusler

Völlig ausgebrannt: das Dachgeschoss des Einfamilienhauses an der Wildbergstrasse. Ob sich der Vollbrand von hier aus entwickelt hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Bild: Andrea Häusler)

Das tatsächliche Ausmass der Feuersbrunst lässt sich tags darauf nur erahnen. Die Liegenschaft der dreiköpfigen Familie im erhöhten Einfamilienhausquartier am Fuss des Jonschwiler Wildbergs ist unbewohnbar. Jalousien hängen quer vor den Fenstern des Obergeschosses. Und wo solche fehlen, eröffnet sich durch die geborstenen Scheiben der Blick in die völlig ausgebrannten Räume.

Es riecht nach verbranntem Holz. Feuerwehrleute halten Brandwache, zirkulieren vor und hinter den Absperrbändern der Polizei. Aufgehängte und -geklebte Zettel warnen vor möglicher Einsturzgefahr. Unterzeichnet hat sie der Gemeindepräsident. Die Schadensumme beträgt mehrere hunderttausend Franken, schreibt die Kantonspolizei.

Ansonsten ist es zu der Zeit ruhig im Quartier. Strasse und Gärten sind menschenleer. Fast etwas verloren wirken die wartenden Kamerateams diverser regionaler Fernsehstationen auf dem nordseitigen Trottoir.

Seit wenigen Jahren im Quartier

Ruhig, das ist es an der Wildbergstrasse nicht nur an diesem späten Vormittag. In der Nachbarschaft jedenfalls scheinen die Kontakte eher lose zu sein. Die Konsequenzen des Ehedramas vor der eigenen Haustür hat zwar verbreitet Betroffenheit ausgelöst, doch scheint kaum jemand etwas über die möglichen Hintergründe zu wissen. Das Paar wohne auch erst seit vier oder fünf Jahren hier, sagt ein Anwohner fast entschuldigend. Sie, die Frau, und die gemeinsame fünfjährige Tochter habe man hin und wieder gesehen, ihn hingegen kaum.

Der 72-Jährige war als Kinder- und Jugendpsychiater tätig: Bis 2013 als Chefarzt und Leiter der Klinik Sonnenhof in Ganterschwil, später in eigener Praxis sowie als Kaderarzt am Kantonsspital St.Gallen und an der Privatklinik Aadorf. Jetzt ist er tot. Nach einer kurzen Flucht war er von der Polizei angehalten worden. Statt sein Auto zu verlassen, richtete er sich auf dem Vorplatz einer Tankstelle an der Lütisburgerstrasse selbst: mit seiner (registrierten) Faustfeuerwaffe.

Scherben des früheren Familienlebens

Es ist es kurz vor Mittag, wie die Polizei vorfährt. Die Ehefrau kehrt, begleitet von Freunden und einer psychologischen Betreuerin der Erste-Hilfe-Gruppe, in ihr zerstörtes Zuhause zurück. Sie ist sichtbar gezeichnet. Zu den Ereignissen der vergangenen Nacht will sie nichts sagen. Die Frauen setzen Atemschutzmasken auf und verschwinden im Gebäude.

Fest steht: Bleiben kann hier die 38-Jährige nicht. Ob sie vorübergehend bei Verwandten wohnen oder die Wohnung beziehen wird, welche ihr die Gemeinde zur Verfügung stellen könnte, sei nicht entschieden, sagt Gemeindeschreiber Pascal Knaus. Immer wieder werden Utensilien aus der Brandruine getragen: Ordner, Taschen mit Kleidungsstücken, Plüschtiere oder ein Laptop.

Ausgerückt wegen häuslicher Gewalt

Irgendwann fährt ein Wagen mit Anhänger vor: Ein silbergraue Opel, offenbar der Zweitwagen der Familie, wird abgeführt. «Zur Spurensicherung», wie später von der Polizei zu erfahren ist. Was für Spuren darin vermutet werden, sagt Kapo-Medienchef Hanspeter Krüsi nicht. Jene eines Brandbeschleunigers? Dass der Ehemann einen solchen benützt hatte, liegt auf der Hand. Krüsi sagt:

«Anders hätte ein Haus nicht innert so kurzer Zeit in Vollbrand gestanden.»

Denn die Polizei sei, nach der Flucht der Frau, wegen «häuslicher Gewalt» ausgerückt. «Zu jener Zeit brannte noch nichts», sagt er, ohne die Folgerung zu bestätigen, dass die Brandlegung vorbereitet war.

Der Platz leert sich. Einzelne Regentropfen fallen. In einer Ecke des Carports lehnt ein rosa Mädchenvelo. Die Fünfjährige hat die Tragödie durch eine glückliche Fügung nicht miterlebt. Weil die Mutter an einer Abendveranstaltung teilgenommen hatte und sie bei Verwandten untergebracht war, wie ein Anwohner wissen will. Was passiert ist, kann er immer noch nicht fassen.

Jonschwil hat über Nacht landesweit traurige Bekanntheit erlangt. Jetzt, kurz vor Mittag, ändert sich jedoch die Stimmung. Die Fernsehteams haben ihre Stative eingeklappt, die Taschen gepackt und die Kameras geschultert. Zwei Feuerwehrmänner melden sich ab. Schleichend kehrt wieder der Alltag ein.