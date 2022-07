Feier «Grossartig, was sie präsentiert haben»: Abschlussklassen der Oberstufe Sproochbrugg präsentieren ihre Abschlussarbeiten Zum zehnten Mal präsentierten die Jugendlichen der jeweiligen Abschlussklassen der Oberstufe Sproochbrugg ihre Arbeiten. Der Schulleiter ist begeistert von der Kreativität der Jugendlichen und möchte die Zusammenarbeit mit den Lehrbetrieben intensivieren.

Die Arbeiten 16 Jugendlichen wurden prämiert: Mit ihren Lehrkräften und dem Schulleiter stellen sie sich für ein letztes Bild an der Oberstufenschule Bild: Zita Meienhofer

«Es ist grossartig, was sie präsentiert haben», sagt Freddy Noser am Freitagmorgen. Mit dieser Aussage kommentiert der Schulleiter der Oberstufenschule Sproochbrugg die Abschlussarbeiten der 32 Schülerinnen und 34 Schüler, die diese nun verlassen werden. Die Oberstufenschule wird von den Jugendlichen aus den Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil besucht.

Freddy Noser, Schulleiter Oberstufenschule Sproochbrugg. Bild: Zita Meienhofer

Was die Eltern, Geschwister, Personen aus den Lehrbetrieben und weitere Besuchenden am Donnerstagabend zu sehen bekamen, bezeichneten etliche als sensationell. Es wurde sichtbar, wie viel Originalität, Kreativität, handwerkliches und technisches Geschick unter dem Dach einer Oberstufenschule steckt. Bei jedem der einzelnen Projekte war sichtbar, dass sich jede Schülerin, jeder Schüler intensiv mit der Arbeit beschäftigt hatte. Jedes der 66 Projekte war auf seine Art ein gelungenes Werk.

Jugendliche knüpfen intensiveren Kontakt zum Lehrbetrieb

Vor etwas mehr als zehn Jahren keimte in Freddy Noser die Idee, dass die Schulabgängerinnen und Schulabgänger im dritten Schuljahr eine Projektarbeit machen sollen, die in Verbindung mit dem künftigen Beruf steht. Er sagt:

«Einerseits sollte damit die Motivation in den letzten Monaten aufrechterhalten bleiben, anderseits konnte so schon vor Lehrbeginn eine Beziehung zum Lehrbetrieb hergestellt werden.»

Am Donnerstagabend wurde deshalb ein kleines Jubiläum gefeiert: Der zehnte Jahrgang präsentierte seine Arbeiten.

Ein Dank ging an die Lehrkräfte der vier Klassen: Michael Bächtold, Franz Eugster, Fatmir Racipi, Daniel Zahner (von links). Bild: Zita Meienhofer

Mit diesem Projekt wollte Noser, dass bereits früh ein gutes Verhältnis zum Lehrbetrieb entsteht, die Jugendlichen vor Lehrbeginn mit dem künftigen beruflichen Umfeld Kontakt knüpfen können. Für viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger sei es ein grosser Schritt, aus dem behüteten Schulumfeld plötzlich alleine «draussen» zu sein, so Noser. Der Schulleiter legt Wert darauf, dass es nicht Ziel sei, dass die Abschlussarbeit in den Lehrbetrieben angefertigt werde, dass diese dafür Zeit aufwenden müssen. Noser hatte lediglich an Hilfestellung zur Ideenfindung, an ein Interview über den Beruf mit einem Lehrling oder dem Lehrmeister gedacht.

Die Velolampe von Levin Burch. Bild: Zita Meienhofer

Die Lehrbetriebe müssen wieder um die Jugendlichen buhlen

Noser geht es um die Beziehung Schule und Lehrbetriebe. Er ist überzeugt, dass es ein Gewinn für beide Seiten ist, wenn das Verhältnis zwischen der Schule und der Lehrbetriebe funktioniert. Er sagt:

«Sprechen die Schülerinnen und Schüler bei ihren Geschwistern und Kollegen vorteilhaft über eine Firma, bleibt das bei diesen positiv in Erinnerung. Und hier beginnt die Nachhaltigkeit.»

Gerade in der Zeit des Fachkräftemangels, in der um die Schulabgängerinnen und Schulabgänger gebuhlt wird, einige Lehrstellen nicht besetzt werden können, sich die Lehrbetriebe um ihren Nachwuchs bemühen müssen, spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle.

Fabienne Zülle nähte eine Forscherpuppe. Bild: Zita Meienhofer

Die Veränderungen in den vergangenen zehn Jahren

Blickt Noser auf die vergangenen zehn Ausstellungen zurück, sagt er: «In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert, vor allem im Bereich der Präsentation der Arbeiten.» Auch dieses Jahr hat er beim Einrichten erlebt, wie sich die Schülerinnen und Schüler um die Präsentation ihrer Werke bemühen. Was ihn aber am meisten freut: «In all den Jahren kam es nie vor, dass eine Schülerin oder ein Schüler keine Arbeit ablieferte.»

Die Projekte werden benotet und prämiert – nach genauen Vorgaben. Im Zeugnis jedes Jugendlichen ist die Abschlussarbeit mit einer Note festgehalten. Die Prämierung nimmt dann eine Jury vor. Diese hat die Arbeit, die aus einem praktischen und einem theoretischen Teil – Projekt und Dokumentation – besteht, nach fünf Punkten zu bewerten: Originalität, Kreativität, konnte es der Jugendliche selber machen, allgemeiner Eindruck und der Bezug zum Beruf. 16 Schülerinnen und Schüler erhielten am Donnerstagabend ein Diplom. Auf den ersten drei Rängen platzierten sich Rahel Signer und Jana Zöllig (3), Lena Hilber (2) und Lina Brülisauer (1).

Die Arbeiten der ersten drei Ränge

Rahel Signer absolviert eine Lehre als Coiffeuse und hat sich mit der Anatomie des Haares befasst. Jana Zöllig hat sich für die Ausbildung als Kauffrau entschieden. Ihre Arbeit «Niederhelfenschwil von 1 bis 100» zeigt eine Flagge mit 100 Bildern der Gemeinde und ein Buch, in dem sie Interviews publizierte. Lena Hilber, die den Beruf der Zeichnerin lernen wird, hat in Modellen die Schritte vom Rohbau bis zum Traumbad aufgezeigt. Lina Brülisauer wird die Kantonsschule besuchen und hat einen Webshop erstellt, in dem ihre handgemachten Karten erhältlich sind.

Lina Brülisauer erhielt den ersten Preis für ihren Online-Kartenshop. Bild: Zita Meienhofer

Das Traumbad von Lena Hilber. Bild: Zita Meienhofer

Niederhelfenschwil von 1 bis 100 von Jana Zöllig. Bild: Zita Meienhofer

Rahel Signer befasste sich mit der Anatomie des Haars. Bild Zita Meienhofer

Ein Diplom für die Arbeit Weitere zwölf Schülerinnen und Schüler erhielten ein Diplom. Es sind dies: Oliver Fitze (Olis Tulpenvelo), Fabian Meier (Rennrodel), Yannis Keller (Lenkrad für den PC), Fabienne Zülle (Forscherpuppe «Mein Körper»), Lenadra Wick (Drei Perspektiven des Bläuelparks), Simea Bernhardsgrütter (Planer und Kalender mit Onlineshop), Noa Schefer (Kreative Znüniboxen), Nela Scherrer (Humero), Ruben Mota (Mein Traumhaus), Joy Lombardo (Tipi-Spielzelt Makramee), Alex Huber (Mein Anhängerzug), Nika Züger (Nicola, selbstgemachte Hustenbonbons). (zi)

Die Zeit für die Lehrstellensuche wird immer kürzer

Die Zusammenarbeit mit den Firmen möchte Freddy Noser künftig noch mehr intensivieren. Ihm geht es darum, dass alle Jugendlichen die für sie passende Lehrstelle am passenden Ort finden. Er sagt:

«Mir ist es wichtig, dass es nur noch in Einzelfällen zu Lehrabbrüchen kommt.»

Die Suche nach einer Lehrstelle braucht jedoch Zeit und diese Zeit wird für die Oberstufenschülerinnen und -schüler immer kürzer, denn bereits in den Herbstferien der dritten Oberstufe sind die Lehrstellen mehrheitlich vergeben.

Der Anhängerzug von Alex Huber stiess auf Interesse. Bild: Zita Meienhofer

Noser sagt, dass mit der beruflichen Orientierung in der Oberstufenschule in der ersten Klasse begonnen werden müsse. Denn die Jugendlichen brauchen Zeit, um sich für den richtigen Beruf zu entscheiden. Er möchte deshalb gemeinsam mit den Lehrbetrieben Formen finden, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Einblick in möglichst viele Berufe zu bekommen.

Durchwegs positive Reaktionen

Die Reaktionen der Besuchenden am Mittwoch und Donnerstag – an diesen Abenden konnten die Projekte besichtigt werden – seien überwältigend gewesen, so Noser. «Viele, die zum ersten Mal da waren, sagten mir, dass sie nun jedes Jahr kommen werden.» Die 66 Arbeiten werden auf der Homepage der Sproochbrugg zu sehen sein.