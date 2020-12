Sprache «Systemrelevant» wird Wort des Jahres: Wie es ein Wiler Student dank eines Aufsatzes in die Jury schaffte Der Wiler Timon Kobelt erzählt darüber, wie er ganz unverhofft in die Jury aufgenommen wurde, die das Wort des Jahres kürt. Darüber hinaus schildert der Student und Journalist, wie die Wahl ablief.

Der 26-jährige Wiler war schon immer begeistert von Wörtern und deren Wirkung. Bild: PD

Timon Kobelt ist im zweiten Semester des Masterstudiums Organisationskommunikation an der ZHAW. Schnell wird deutlich, wie gross seine Faszination und Bewunderung für Wörter und deren Einfluss ist. Der 26-Jährige ist in Wil wohnhaft und arbeitet in einem Teilzeitjob im Spital Wil in der Kommunikationsabteilung. Ebenfalls ist er als freier Journalist tätig. Ehemals arbeitete er auch für das «Toggenburger Tagblatt».

Dank eines Aufsatzes in die Jury

Im Kurs für angewandte Linguistik musste Timon Kobelt einen Aufsatz schreiben. Da ihn das «Wort des Jahres» schon immer interessierte und es eine gewisse Bedeutung in den Medien hat, wählte er dies als sein Thema aus. Sein Dozent wies ihn bereits zu Beginn der Arbeit darauf hin, dass eine Möglichkeit besteht, diesen Aufsatz an die Jury für das Wort des Jahres weiterzuleiten. Unverhofft sei nach dem weiterreichen eine Einladung von der Jury gekommen. Den Mitgliedern der Jury habe der Text so gut gefallen, dass sie Timon Kobelt in das Team holen wollten.

Timon Kobelt Bild: PD

Die Jury für das Wort des Jahres besteht aus neun Mitgliedern. Darunter befinden sich Sitze, welche jedes Jahr durch andere Juroren besetzt sind. Als ein solcher, jährlich wechselnder Juror, durfte Timon Kobelt an der Auswahl teilnehmen. Die Jury besteht aus Juroren mit verschiedenen Hintergründen. Ob Sprachwissenschafter, Studenten oder Leute, welche angewandte Linguistik im Berufsalltag benötigen. Timon Kobelt sagt:

«Es war spannend zu sehen, wie alle Juroren mit verschiedenen Ansätzen argumentiert haben.»

So seien nicht nur wissenschaftliche Argumente, sondern auch Alltagserfahrungen mit eingeflossen. Jeder Input sei geschätzt worden. Timon Kobelt fühlte sich zu jedem Zeitpunkt während der Diskussionen respektiert. Der Unterschied zwischen Student und Dozent sei nicht spürbar gewesen. «Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit erfahrenen Personen aus der Branche haben mir sehr geholfen.»

Das Wort des Jahres

Einige Vorschläge wurden durch die Bevölkerung eingereicht. Dazu kommen noch ein paar wenige Ideen eines jeden Juroren. Doch das Wort des Jahres werde laut Timon Kobelt nicht nur aus Vorschlägen ausgewählt. Das Hauptaugenmerk liege auf der ZHAW-Textdatenbank «Korpus swiss-AL». Diese Datenbank bestimme Wörter, welche im Vergleich zu den Vorjahren markant öfter benutzt wurden.

Auf dem ersten Platz steht das Wort «systemrelevant». Dies ist diesbezüglich eine Überraschung, weil Adjektive normalerweise wenig Chancen auf den Titel haben, so Timon Kobelt. Das Wort wurde vor allem im politischen Zusammenhang und wegen Corona verwendet. Anstatt nur einzelne Banken seien plötzlich auch Pflegeberufe und andere Branchen systemrelevant geworden. Das Wort sei wegen der Pandemie oft diskutiert aber auch hinterfragt worden.

An zweiter Stelle steht das Nomen «Maskensünder», welches noch offensichtlicher durch Corona geprägt wurde. Doch Timon Kobelt findet das Wort auf dem dritten Rang besonders interessant: das Verb «stosslüften». Es war bereits in den Vorjahren immer mal wieder im Trend, jedoch meist als Nomen. Timon Kobelt findet es deshalb so spannend, weil es zwar in den Jahren ohne Corona immer wichtiger wurde und häufiger vorkam, jedoch durch die Pandemie nochmals gestärkt wurde.