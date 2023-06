SPORTPARK Baupfusch im Bergholz: Empörung und Erschütterung im Parlament – und ein einstimmiges Ja zur Sanierung Die Mängel am Wiler Sportpark sorgen im Stadtparlament für diverse enervierte Voten. Trotzdem wird einem Kredit von gut 1,6 Millionen Franken zur Mängelbehebung zugestimmt – einstimmig. Durchgewinkt werden 75 Millionen für das Fernwärmeprojekt Bazenheid-Wil.

Einer der diversen Bauschäden im Bergholz. Bild: Andrea Häusler

Noch kein Jahrzehnt ist es her, seit der Sportpark Bergholz in Wil nach der Sanierung wiedereröffnet worden ist. Doch der Zustand der Anlage ist nicht so, wie er sein sollte. In einem Schadensbericht werden laut Stadtparlamentarier Urs Etter von der vorberatenden Kommission deutliche Ausführungen gebraucht wie «nicht geeignetes Material verwendet», «nicht der Regel der Baukunde entsprechend» oder «keine sachgemässe Ausführung gemacht». Die Konsequenz: Es gibt Risse im Gussasphalt, abgelöste Aufbordungen an Brüstungen, undichte Stellen auf der Piazza, Mängel an der Deckenabsaugung des Hallenbads und verblasste Bodenplatten.

Das sorgte am Donnerstagabend im Stadtparlament für Emotionen. Inhaltlich war man sich quer durch die Parteien aber einig: Urs Etter sagte: «Dieser Kredit wäre nicht nötig gewesen, wenn alle Beteiligten ihre Arbeiten pflichtbewusst ausgeführt hätten. Das Ergebnis ist als Pfusch am Bau zu werten.» Er stellte dem ausführenden Generalunternehmer, der Implenia AG, ein schlechtes Zeugnis aus. Auch mit Kritik am damaligen Stadtrat sparte Etter nicht. So sei zum Beispiel die Qualitätssicherung nicht schriftlich eingefordert worden. «Wir erwarten, dass die Stadt Lehren aus dem Fall zieht und solche Bauvorhaben künftig mit Weitsicht begleitet», sagte Etter.

Urs Etter, vorberatende Kommission Mängelbehebung Bergholz. Bild: PD

Das sagt die Stadträtin

Auch sonst fielen deutliche Worte. Anja Bernet von der SP zeigte sich erschüttert über die Fehler. Die Angelegenheit müsse aufgearbeitet werden. Sebastian Koller von den Grünen Prowil sprach von «Empörung». Etwas moderater formulierte es Benjamin Büsser von der SVP, der von einem «schalen Nachgeschmack» sprach. Für Beat Ruckstuhl von der Mitte ist es schlicht ärgerlich, dass «etwas Neues geflickt werden muss».

Und was sagte die zuständige Stadträtin Ursula Egli, die erst seit 2021 im Amt ist? «Ich kann die kritischen Voten nachvollziehen. Wir nehmen diese ernst. Für uns war nun wichtig, zeitnah etwas zu machen, um weitere Schäden zu vermeiden.»

Baumängel sind verjährt

Klar war auch, nun «in den sauren Apfel beissen zu müssen», um es mit den Worten von Stefanie Marty von der FDP zu formulieren. Hintergrund: Die Chancen, mit einer Klage gegen Implenia Erfolg zu haben, wird von Juristen als klein eingestuft. Denn Baumängel, die man jetzt findet, sind bereits verjährt. Es blieb den Volksvertretern im Prinzip gar nichts anderes übrig, als den Kredit zu sprechen. Und das taten sie auch – ohne eine Gegenstimme. «Nachträglich sieht man immer klar, was schlecht gelaufen ist. Wir haben viel daraus gelernt», sagte Stadträtin Ursula Egli.

Für deutlich weniger Gesprächsstoff sorgte bei einem anderen Traktandum ein deutlich höherer Kreditantrag. Mit einer einzigen Gegenstimme wurde ein Betrag von 75,2 Millionen Franken gesprochen, um ein Fernwärmenetz in Wil zu realisieren. Es sollen ansehnlich grosse Teile der Äbtestadt mit Abwärme vom Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid geheizt werden. Es handelte sich um die zweite und letzte Lesung im Parlament. Trotz dem neuerlichen Ja ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Es kommt zu einer Volksabstimmung – voraussichtlich im Herbst dieses Jahres.

Rücktritt nach eineinhalb Jahren

Nicht ganz so deutlich, aber doch klar wurde eine Einlage von 1,5 Millionen Franken in den Ökologiefonds der Stadt Wil mit 23:10 Stimmen gutgeheissen. Ein Gegenantrag der SVP, nur gut 450’000 Franken zu sprechen, stiess bei den anderen Partein auf taube Ohren.

Zum Schluss der Sitzung wurde bekannt, dass Orell Imahorn (Mitte) das Stadtparlament nach eineinhalb Jahren wieder verlässt. Er wird künftig im Kinderspital Basel arbeiten.