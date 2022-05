Sport «Open Sunday» hat sich in der Gemeinde Flawil gut etabliert – die zweite Saison startet im Oktober Von Oktober bis März konnten Flawiler Primarschulkinder mit oder ohne Beeinträchtigung die Turnhalle Enzenbühl an 15 Sonntagnachmittagen für Spiel und Sport kostenlos nutzen. Die Gemeinde zieht nun eine positive Bilanz vom Projekt «Open Sunday».

Das breite Spiel- und Sportangebot fand bei den Kindern grossen Anklang. Bild: PD

Die Frühlings- und Sommermonate bieten ein grosses Angebot an Freizeitaktivitäten und Bewegungsmöglichkeiten. Die Kinder können ihre Freizeit draussen verbringen, um sich zu bewegen und sich auszutoben. In den Herbst- und Wintermonaten sieht das etwas anders aus. Um den Kindern aus Flawil auch in diesen Monaten Raum zur sportlichen und spielerischen Bewegung zu bieten, wurde «Open Sunday» Flawil von der Stiftung Idée Sport in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Flawil ins Leben gerufen.

Ab Ende Oktober 2021 bis Mitte März 2022 konnten sich die Kinder der Primarstufe, auch jene der Heilpädagogischen Schule, an 15 Sonntagnachmittagen in der Turnhalle Enzenbühl treffen und sich gemeinsam sportlich betätigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mittlerweile befindet sich «Open Sunday» in der Frühlings- und Sommerpause. Die Gemeinde zieht nach der ersten Saison eine positive Bilanz.

Durchschnittlich 20 Kinder

An den Sonntagen standen Turngeräte zum Springen, Klettern oder Balancieren für die Kinder bereit. Zudem wurden verschiedene Gemeinschaftsspiele angeboten. Die Verantwortung in der Turnhalle Enzenbühl trug Projektleiterin Melanie Schmid. Sie wurde unterstützt von den Seniorcoachs Carmen Bless und Leonina Kuhn sowie von 14 jugendlichen Coachs, also Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Flawil.

Zwischendurch zeigten sich die verschärften Coronamassnahmen in den Teilnehmendenzahlen bemerkbar. «Das ‹Open Sunday›-Projekt hat sich in Flawil gut etabliert. Anfang Saison wurden wir von den Kindern fast überrannt», sagt Melika Sghiar, Projektmanagerin von Idée Sport. Zu Beginn fanden sich gut 60 Kinder in der Turnhalle Enzenbühl ein.

Über die ganze Saison gesehen, nutzten durchschnittlich 20 Kinder das Spiel- und Sportangebot. «Was uns besonders freute, war, dass wir auch regelmässig Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen Schule Flawil zu Besuch hatten. Das war für uns ein deutlicher Beweis dafür, dass die Integration in Flawil bestens funktioniert», sagt Melika Sghiar.

Zweite Saison startet im Oktober

Es gab in dieser ersten Flawiler «Open Sunday»-Saison auch einige Höhepunkte. Dazu gehörten die gemeinsamen Veranstaltungen mit Volley Flawil und mit dem Tennisclub Flawil. Aber auch der Einsatz der Blasiomatte und der Samichlausevent fanden bei den Kindern grossen Anklang. Und diese dürfen sich bereits jetzt auf die zweite Flawiler «Open Sunday»-Saison freuen, welche im Oktober 2022 starten wird. Sobald die Daten bekannt sind, werden diese im Fladeblatt und auf der Website der Gemeinde Flawil veröffentlicht.