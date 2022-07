Sport Es war ihre letzte Mission: Ju-Jitsu-Duo mit Wiler Beteiligung holt Bronze an den World Games – und beendet die Karriere Thomas Schönenberger und Sofia Jokl wurden für die alternativen Olympischen Spiele in Birmingham (USA) nachnominiert. Ohne richtige Vorbereitung holten der Wiler und seine Duopartnerin die Bronzemedaille.

Sofia Jokl und Thomas Schönenberger haben an den World Games 2022 in Birmingham (USA) Bronze im Ju-Jitsu geholt. Bild: PD

Grosser Erfolg für den Wiler Ju-Jitsu-Athleten Thomas Schönenberger und Partnerin Sofia Jokl zum Abschluss ihrer internationalen Karriere: An den World Games in Birmingham (USA) gewinnen sie die Bronzemedaille in der Kategorie Duo-Mixed. Die World Games gelten als Olympische Spiele für nicht olympische Sportarten. Sie finden alle vier Jahre statt.

Am Dienstagabend befinden sich Schönenberger und Jokl auf der Heimreise. Beim Zwischenstopp in New York erzählen sie am Telefon, wie sie die vergangenen Wochen erlebt haben.

Nur drei Wochen Training vor dem Wettkampf

Dass sie überhaupt an den World Games teilnehmen können, erfuhren die beiden erst drei Wochen vor dem Wettkampf. Als klar war, dass sie per Wildcard für das pakistanische Team nachrücken, teilten sie auf ihrer Facebook-Seite mit, dass der Wettkampf in Birmingham ihr letzter sein würde.

Schon seit über zehn Jahren sind Sofia Jokl und Thomas Schönenberger als Duo unterwegs, mehrere Welt- und Europameistertitel holten sie in dieser Zeit. In der Sammlung fehlte nur noch eine Medaille an den World Games – im Ju-Jitsu der «grösste und wichtigste Wettkampf», wie der 37-Jährige sagt. Bei der letzten Ausgabe 2017 hatte es nur zum undankbaren vierten Platz gereicht. So bekam die unverhoffte Reise nach Birmingham auch die Aura einer letzten Mission.

Es war eine Mission unter erschwerten Bedingungen. «Unser Trainingszyklus vor grossen Wettkämpfen dauert normalerweise mehrere Monate», sagt Sofia Jokl. «Das konnten wir komplett vergessen.»

Thomas Schönenberger und Sofia Jokl an den World Games in Birmingham: Wie echt die Kampfszenen wirken, ist eines der Kriterien, welche die Jury bei der Bewertung der einstudierten Kämpfe benotet. Bild: Kyle Schwab

Stattdessen hätten sie den Fokus in den drei Wochen darauf gelegt, «einigermassen fit zu werden» und Feinheiten in den Abläufen zu trainieren. Anders als in klassischen Ju-Jitsu-Duellen geht es in den Duo-Kategorien darum, einen einstudierten Kampf zu zeigen, der dann von einer Jury benotet wird.

«Das fehlende Training konnten wir ein Stück weit sicher mit unserer Erfahrung wettmachen», sagt Thomas Schönenberger. Schon den ersten Wettkampftag, an dem sie noch nicht antreten mussten, verbrachte das Duo in der Halle in Birmingham. Sofia Jokl sagt:

«So konnten wir die Atmosphäre aufsaugen und die Vorfreude auf den Wettkampf steigern.»

Dass sie ohne richtige Vorbereitung nach Birmingham reisen mussten, habe ihnen auch eine gewisse Unbeschwertheit verschafft, sagt Thomas Schönenberger: «Wir mussten nicht liefern. Wir waren einfach froh, nochmals dabei sein zu können.»

Im Duell um Bronze bezwangen Thomas Schönenberger und Sofia Jokl die amtierenden Welt- und Europameister aus Deutschland. Bild: Kyle Schwab

Seine Duopartnerin fügt hinzu: «Gleichzeitig wussten wir, dass an den World Games alles möglich ist.» Zum Beispiel, die amtierenden Welt- und Europameister Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis aus Deutschland gleich zweimal im Turnier zu bezwingen. Zuerst in der Vorrunde, dann im Kampf um Bronze.

In den letzten Wochen sei ihnen aber nochmals bewusst geworden, dass die Entscheidung zum Rücktritt die richtige sei. «Wir haben gemerkt, wie stark sich unsere Prioritäten im letzten Jahr verschoben haben», sagt Sofia Jokl. Beide arbeiten hundert Prozent. Zusammen mit dem Sport bleibt da für Familie und die jeweiligen Partner «nicht mehr viel Zeit». Birmingham war also definitiv die Krönung zum Schluss.