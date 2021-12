Sport Das Weihnachtsgeschenk bleibt aus: TTC Wil fällt nach Niederlagen auf den siebten Tabellenplatz Am Wochenende spielte der TTC Wil in der NLA gleich zweimal gegen den TTC Neuhausen. Beide Spiele, am Samstag auswärts, am Sonntag zu Hause, gingen mit 4:6 verloren.

Jon Ander Guerricabeitia vom TTC Wil zeigte eine durchzogene Leistung. Bild: PD

Die beiden knappen Niederlagen gegen Neuhausen schmerzen. Bereits der Start des Wilers Jon Ander Guerricabeitia lief nicht nach Wunsch. Gegen Mauro Schärrer ging Jon Ander zwar mit 2:1 in Führung, verlor danach jedoch die Sätze 4 und 5 mit 9:11 knapp.

Mikka O’Connor, der auf diese Saison hin zu Wil gestossen war, musste gegen Neuhausens Nummer 1 Elias Hardmeier eine deutliche Niederlage einstecken. Teamchef Elia Schmid holte ohne grosse Probleme den Anschlusspunkt gegen Filip Karin.

Auch in der zweiten Einzelrunde gelang es den Wilern nicht, das Blatt zu wenden. Sowohl Guerricabeitia als auch O’Connor verloren ihr zweites Einzelspiel. Schmid liess sich vom Wiler Rückstand nicht beirren und ging wieder als Sieger von der Platte. Nach der Doppelniederlage stand es bereits 5:2 für die Neuhauser.

Das Spiel der beiden Nummer 1 Gesetzen hätte die Entscheidung bringen können, doch Schmid dominierte seinen Gegner im Entscheidungssatz mit 11:6. Jon Ander wollte an diesem Tag jedoch nichts gelingen. Wie schon in seinem ersten Spiel gegen Schärrer verlor er auch sein drittes Einzel gegen Filip Karin äusserst knapp mit 2:3.

Wiler verlieren erneut

Beide Teams gingen mit der gleichen Mannschaftsaufstellung ins Rückrundenspiel. Mikka O’Connor revanchierte sich gleich in seinem ersten Spiel gegen Filip Karin für seine Niederlage am Tag zuvor. Der Start der Wiler war also gelungen. Doch dann riss der Faden.

Schmid, der noch am Samstag in allen Einzelspielen der glückliche Sieger gewesen war, musste sowohl gegen Mauro Schärrer also auch gegen Filip Karin eine Niederlage einstecken. Guerricabeitias Taktik funktionierte aber. Dieses Mal besiegte er Schärrer, den Entscheidungssatz entschied er mit 11:9 für sich.

Nachdem das Doppel wie schon am Tag zuvor an die Neuhauser ging, verringerten die Wiler, dank der Siege von Schmid und Guerricabeitia, den Rückstand auf 4:5. Doch der 3:1-Sieg von Schärrer über O’Connor im letzten Einzelspiel besiegelte den Sieg der Neuhauser.

Wil nur noch auf dem 7. Tabellenplatz

Der Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt einige Veränderungen. Nach wie vor führt Rio-Star Muttenz die NLA souverän an. Während Neuhausen neu auf dem vierten Platz zu finden ist, wurde Wil nach hinten durchgereicht. Die Wiler liegen nur noch einen Platz vor dem Team von Meyrin, welches das Schlusslicht bildet. (pd)