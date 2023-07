SPORT 24 Stunden auf Inlineskates: Vier Schwarzenbacher haben sich an ein Wettrennen auf dem Circuit Bugatti im französischen Le Mans gewagt Vier Mitglieder des Vereins Inline Fun Skater Schwarzenbach haben am «24h Rollers» in Le Mans teilgenommen, einem Inlineskating-Wettkampf der Superlative. Trotz schlechten Wetterbedingungen sei es eine unbeschreibliche Erfahrung für die Hobby-Skater gewesen.

Urs Winkler und seine Vereinskollegen konnten dort Inlineskaten, wo sonst Ferraris vorbeiflitzen. Bild: zvg

Auf dem Circuit Bugatti in Le Mans, das etwa 200 Kilometer östlich von Paris liegt, rasen für gewöhnlich Athletinnen und Athleten in Sportwagen und auf Motorrädern um die Wette. Einmal im Jahr messen sich Sportlerinnen und Sportler auf der vier Kilometer langen Rennstrecke aber nicht in Motorfahrzeugen, sondern auf Inlineskates. Ziel des «24h Rollers» ist es, innerhalb von 24 Stunden die grösstmögliche Strecke zu skaten. Dabei hat man die Wahl, den Wettkampf entweder alleine zu bestreiten oder in Teams von bis zu zwölf Personen.

Unter den rund 3000 Teilnehmenden befanden sich dieses Jahr vier Skater aus Schwarzenbach: Urs Winkler, Roger Gügi, Rolf Hug und Frank Sutter vom Verein Inline Fun Skater Schwarzenbach haben sich gemeinsam an die Königsdisziplin der Inlineskating-Rennen gewagt. Der Verein wollte bereits 2020 am Rennen teilnehmen, doch Corona hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach einem halben Jahr Vorbereitung, Training und Organisation ging es für sie diesen Monat dann aber endlich los in Richtung Le Mans.

Boxenstopp wie bei der Formel 1

«Ich kann diese Erfahrung unmöglich in Worte fassen», sagt Urs Winkler, Vorstandsmitglied der Inline Fun Skater. Schon die Streckenbesichtigung vor dem Wettkampf sei eindrücklich gewesen: «Da wurde uns allen klar, die Steigung zum Dunlop-Bogen hat es in sich.» Der Streckenabschnitt mit den 70 Höhenmeter habe auch während des Rennens für die grössten Schwierigkeiten gesorgt. Winkler sagt: «Die Strecke fühlte sich von Runde zu Runde steiler an.»

Die vier Sportler haben sich während des 24-stündigen Wettkampfs immer wieder abgewechselt mit Skaten. Nach jeweils 75 Minuten und etwa sieben Runden kam die Ablösung. Somit musste am «24h Rollers» jeder rund sechs Stunden skaten. «Die Fahrten in der Nacht waren die schönsten», sagt Winkler. Am Tag sei auf der Rennstrecke einiges los gewesen. «Viele Leute, laute Musik und ständig irgendwelche Lautsprecherdurchsagen» beschreibt es der Skater. Doch als die Sonne langsam unterging, konnte sich das Quartett voll und ganz auf seinen Lieblingssport konzentrieren.

Die glücklichen Gesichter hinter dem Verein Inline Fun Skater (von links): Franz Sutter, Urs Winkler, Roger Gügi und Rolf Hug. Bild: zvg

Der nächste Tag brachte eine Herausforderung für die vier Skater. In den frühen Morgenstunden habe es stark geregnet. «Die herkömmlichen Rollen der Inlineskates haften nicht gut, wenn der Boden nass ist», sagt Winkler, der während des Regenschauers an der Reihe war mit Skaten. Kurzerhand legte er einen Boxenstopp ein, um die Rollen zu wechseln: «Mein Kollege montierte mir die Regenrollen, das ging aber nicht so schnell, wie ein Radwechsel bei der Formel 1.» Das Skaten im Regen sei auch für die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer anspruchsvoll gewesen, sagt Winkler.

Eine einmalige Erfahrung ... oder doch nicht?

Am Ende hat das Team 114 Runden absolviert, 14 mehr als die Vorgabe. «Vom Podest waren wir weit entfernt», sagt Winkler. Das sei dem Verein aber von Anfang an bewusst gewesen: «Wir haben für das Erlebnis teilgenommen.» Das Hauptziel sei gewesen, dass alle unversehrt Heimkehren können. Und das haben die vier erreicht. Winkler sagt: «Nach dem Rennen waren wir alle überglücklich.» Die geistige und körperliche Erschöpfung bemerkten die Skater erst, als sie ihre Sachen zusammenpacken mussten.

Dass die vier Vereinsmitglieder den Wettkampf gut überstanden haben, hat wohl damit zu tun, dass sie sich wöchentlich treffen und skaten. Sie drehen Runden in Schwarzenbach, Frauenfeld und Arbon. Das ermögliche ihnen ein abwechslungsreiches Training. Die Sportler haben bereits den nächsten Wettkampf im Visier: Die Swiss Skate Tour im August. Für nächstes Jahr schwebt ihnen ebenfalls schon etwas vor. Winkler sagt: «Das Rennen in Le Mans sollte zwar eine einmalige Erfahrung werden, doch eine zweite Teilnahme schadet bestimmt nicht.»