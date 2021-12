SPITZENSPIEL Die beiden jüngsten Teams sind aktuell die besten: Poliert der EC Wil gegen die Pikes die magere Heimbilanz auf? Im 1.-Liga-Eishockey kommt es am Samstag im Bergholz zum Topspiel Zweiter gegen Erster. Zugleich sind der EC Wil und die Pikes Oberthurgau die beiden jüngsten Equipen der Liga. Noch vor kurzem verfolgten sie eine andere Philosophie.

Beim «Hinspiel» in Romanshorn liess sich Wil-Goalie Daniel Schenkel nicht bezwingen, auch nicht von diesem Schuss Alexander Jeitziners. Bild: Mario Gaccioli

Noch in der vorletzten Saison hatten sowohl der EC Wil als auch die Pikes Oberthurgau eine ziemlich routinierte und auch teure Mannschaft beisammen. Hinsichtlich der Spielzeit 2020/2021, die wegen der Pandemie nur wenige Runden dauerte, nahmen aber sowohl die Romanshorner als auch die Äbtestädter eine Anpassung der Philosophie vor. Sie setzen nun auf den Nachwuchs, verstärkt mit einigen routinierten Spielern im Team. So erstaunt es nicht, dass am Samstag um 17.30 Uhr die beiden jüngsten Mannschaften der gesamten 1. Liga aufeinandertreffen.

Schon eher mag zu verwundern, dass es sich dabei um das Spitzenspiel der Liga handelt und in der Eishalle Bergholz der Zweite den Ersten fordert. Wobei die Oberthurgauer sich bereits eine Marge von mindestens neun Punkten auf den Rest der Liga erspielt haben – bei einer Partie Vorsprung. «Sie sind das Mass der Dinge», sagte EC-Wil-Trainer Kevin Schüepp. Er ergänzt:

«Zu erwarten war das nicht. Aber sie machen einen guten Job und gewinnen jene Spiele, die sie gewinnen müssen. Andere Teams sind weniger konstant.»

Gute Erinnerungen an die Pikes

Die Konstanz ist denn auch jener Aspekt, welcher den Wilern in dieser Saison bisher abgeht. In einer mehr als ordentlichen Spielzeit konnte nicht immer die gewünschte Leistung abgerufen werden. Schüepp spricht von einer «guten, aber nicht sehr guten Saison». Er sagt aber auch, dass die Wiler gegen jedes Team der Liga punkten können, wenn alles zusammenpasst.

Zusammengepasst hat es Mitte Oktober in Romanshorn, als der EC Wil den Pikes eine von bisher nur zwei Heimniederlagen zufügte und Goalie Daniel Schenkel einen Shut-out feiern konnte. Ganz allgemein läuft es den Wilern in der Fremde bisher wie geschmiert und sie konnten alle ihre sieben Auswärtspflichtspiele dieser Saison gewinnen. Anders sieht es im heimischen Bergholz aus, wo fünf der acht Partien verloren gegangen sind, unter anderem gegen die schwächer eingestuften Teams Rheintal, Prättigau-Herrschaft und gegen das damalige Schlusslicht Bellinzona. Schüepp sagt:

«Wir hatten auch zu Hause gute Spiele. Auswärts gehen wir die Sache aber konsequenter an.»

An der Zielsetzung wird nicht gerüttelt

Für die Wiler ist die Partie gegen die Pikes der Beginn von «schwierigen Wochen», wie es Schüepp formuliert. Denn vier Tage danach folgt der anspruchsvolle Gang zum EHC Wetzikon, ehe im ersten Spiel des neuen Jahres Frauenfeld als Gegner wartet, gefolgt vom Spiel in Luzern. Es sind just jene vier Mannschaften, welche aktuell zusammen mit dem EC Wil die «Big Five» der 1.-Liga-Ostgruppe bilden.

Wobei der EC Wil trotz Platz zwei in der Tabelle die Zielsetzung bisher nicht angepasst hat. Diese lautet nach wie vor «Erreichen der Playoffs», also die «Big Eight». Neun Zähler beträgt die Reserve zu den Playouts. Es sind gleich viele Punkte Unterschied wie zu Leader Pikes Oberthurgau.