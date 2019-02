Spitalregion Wil-Toggenburg droht ein Defizit von 6,7 Millionen Franken Gestern Nachmittag ist der St. Galler Kantonsrat zu seiner anderthalbtägigen Februarsession zusammengetreten. Bei den beantworteten Vorstössen sorgte die aktuelle Situation bei der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg für Unbehagen. Martin Knoepfel

Die SRFT mit den zwei Spitälern Wil und Wattwil steht vor schwieriegen Herausforderungen. Im Bild der neue Notfall des Spitals Wil. (Bild: Hans Suter)

In einer Anfrage vom November 2018 hatte Kantonsrat Christoph Thurnherr (SP, Ulisbach) sich erkundigt, weshalb bei Spitalschliessungen fast nur ökonomische Überlegungen präsentiert würden. Zudem wies er wegen des Baustopps beim Spital Wattwil darauf hin, dass in den gestoppten Etappen Tageskliniken realisiert werden sollten. Das Verhalten des Kantons sei in einer Region mit einer unterdurchschnittlichen Zahl an Hausärzten inkonsequent. Er erkundigt sich weiter nach der Zusammensetzung des Defizits in der Spitalregion ohne Neubaukosten und Amortisationen sowie, ob durch die Schliessung von Landspitälern Ausbildungsplätze für den Joint Medical Master verloren gehen und die Gewinnung junger Hausärzte erschwert wird.



Defizit steigt weiter

Kürzlich wurde die Antwort veröffentlicht. Sie enthält die bekannten Zahlen zur Kostenentwicklung bei den st.-gallischen Spitälern. Demnach erwartet die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) für 2018 ein Defizit von 6,47 Millionen Franken. Hinzu kämen Abschreibungen in Höhe von 1,8 Millionen Franken für den neuen Bettentrakt in Wattwil und für Bauten für den Notfall, die Verwaltung und das Labor in Wil. Dazu kommen weitere Ausgaben und Abschreibungen. Das Defizit der SRFT dürfte sich von 2017 auf 2018 von 0,98 Millionen auf 3,4 Millionen Franken erhöhen, auch wenn man diese Positionen ausklammere, heisst es. Für das laufende Jahr wird in der SRFT laut regierungsrätlicher Antwort ein Defizit von 6,7 Millionen Franken erwartet, Sparmassnahmen würden geprüft. Weiter beteuert der Regierungsrat, der Baustopp sei noch keine definitive Entscheidung über das Bauprojekt in Wattwil.



Notfalldienst selber in Not

Eine Schliessung von Landspitälern wird nach Ansicht des Regierungsrats keine Auswirkung auf die Ausbildung von Ärzten haben. Nicht eindeutig sei, ob es für die Gewinnung neuer Hausärzte hilft, wenn in der Region ein Spital vorhanden ist. Folgen hätte eine Spitalschliessung für den Notfalldienst. Heute übernimmt das Spital Wattwil den Notfalldienst in der Region zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Das sei insofern bedeutsam, weil in sechs Jahren nur noch zehn Hausärzte jünger als 60 Jahre seien, räumt der Regierungsrat ein. Ab 60 muss man bisher keinen Notfalldienst mehr leisten.