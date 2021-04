Spital Spital Flawil wird abgebrochen – Solviva AG plant 35-Millionen-Neubau Am Standort des Spitals Flawil soll bis Mitte 2024 der Neubau eines Kompetenzzentrums für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege entstehen. Die heutige Spitalliegenschaft wird zurückgebaut. Die neue Eigentümerin, die Unternehmung Solviva AG, will rund 35 Millionen Franken investieren.

Vom bisherigen Spital soll einzig der Trakt C mit Küche und Restaurant stehen bleiben. Bild: Ralph Ribi

Der Kantonsrat hat im Dezember 2021 eine neue Spitalstrategie beschlossen. Diese sieht die Schliessung des Spitals Flawil per Mitte 2021 vor. Konkret werden der Notfall am 4. Juni 2021 geschlossen, das stationäre Angebot per 18. Juni 2021 und das ambulante Angebot per 25. Juni 2021 aufgehoben.

Spital wird abgebrochen

Die Nachfolgelösung der Solviva bedingt den Abbruch eines Grossteils des heutigen Spitalgebäudes, da es für die Neuausrichtung nicht geeignet ist, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung der Gemeinde Flawil. Eine Ausnahme bildet der heutige Trakt C, der unter anderem die Küche und das Restaurant umfasst. Dieser wird vom Kanton an das Wohn- und Pflegeheim Flawil (WPH) übertragen und dient als Reserve für die spätere Heimerweiterung.

Anschliessend wird der Neubau des Kompetenzzentrums für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege errichtet. Die Vorarbeiten für das Bauprojekt haben bereits begonnen. Zurzeit wird eine Vorprojektstudie mit der Baubehörde der Gemeinde besprochen.

Nach heutiger Planung ist im Frühling 2022 mit der Baueingabe zu rechnen und im Herbst 2022 mit dem Start des Abbruchs. Die anschliessende Bauphase dauert rund eineinhalb Jahre, so dass das neue Zentrum im Sommer 2024 den Betrieb aufnehmen kann. Solviva rechnet mit einem Investitionsvolumen zwischen 32 und 35 Millionen Franken.

Angebot von rund 70 Betten



Das neue Kompetenzzentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege bietet aus heutiger Sicht folgende Angebote: Solviva plant die Realisierung eines Angebots von rund 70 Betten für die spezialisierte Langzeitpflege von Personen mit weitergehenden, komplexen Pflege- und Betreuungsbedürfnissen. Das Pflegeangebot richtet sich an Patientinnen und Patienten aus der ganzen Schweiz und grenzt sich klar ab von den Pflegeleistungen des angrenzenden Wohn- und Pflegeheims Flawil (WPH). Solviva führt ausserdem Verhandlungen mit einer schweizweit tätigen Organisation, die im Bereich Hirn-Schädel-Verletzungen tätig ist und im neuen Kompetenzzentrum ein spezielles Pflegeangebot aufbauen will.

Aussenstandort des Paraplegikerzentrums

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil (SPZ) plant in Flawil den dritten SPZ-Aussenstandort – neben Bellinzona und Lausanne – für die ambulante Betreuung von querschnittgelähmten Personen sowie von Personen mit komplexen neurologischen Erkrankungen. Das vorgesehene Angebot kombiniert Leistungen des SPZ sowie der weiteren Gesellschaften der Schweizer Paraplegiker-Gruppe. Der Fokus liegt auf der wohnortnahen ambulanten Beratung und Behandlung von spezifischen paraplegiologischen Fragestellungen, der Therapie und des Coachings im Rahmen der lebenslangen Betreuung und Begleitung von Menschen mit Querschnittlähmung. Vorgesehen sind in Flawil ferner weitergehende diagnostische und therapeutische Leistungen durch Ärztinnen und Ärzte und eines Therapieteams des SPZ in Flawil.

Ambulante Leistungen für die Bevölkerung

Das Kantonsspital St.Gallen beabsichtigt – in Absprache mit der niedergelassenen Ärzteschaft –, im geplanten Neubau weiterhin ambulante Dienstleistungen für die Bevölkerung der Region Flawil anzubieten. Im Vordergrund der Abklärungen stehen spezialärztliche Sprechstunden und Behandlungen in den Bereichen Orthopädie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Urologie, Kardiologie und Gastroenterologie sowie ambulante Schmerztherapie in Zusammenarbeit mit dem SPZ.

Spezialärztliche Praxen

Im Kompetenzzentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege sollen weitere spezialärztliche Praxen sowie paramedizinische Angebote (insbesondere Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie) Platz finden. Es laufen bereits Gespräche mit regionalen Leistungserbringern und möglichen weiteren Mietern.

Infolge des Rückbaus der Spitalgebäude und der geplanten Realisierung eines Neubaus können auf dem Spitalgelände während einer Übergangszeit keine Leistungen angeboten werden. Das KSSG wird jedoch ein ambulantes Grundangebot in den Räumlichkeiten des Ärztezentrums Flawil weiterführen. Dieses umfasst Sprechstunden in den Bereichen Orthopädie, Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Urologie.

Notfallversorgung in Wil

Die Notfallversorgung für die Region Flawil wird ab Anfang Juni 2021 auf die neue Situation ausgerichtet. Die niedergelassene Ärzteschaft hat ihre Organisation angepasst und wird in diesem Bereich neu mit dem Spital Wil zusammenarbeiten. Ein rund um die Uhr geöffnetes Notfallzentrum am Standort Flawil erachtet die Ärzteschaft aufgrund der Nähe zu den Notfallspitälern St.Gallen und Wil als nicht notwendig.

Der hausärztliche Notfalldienst kann die Notfallversorgung zusammen mit dem Rettungsdienst wie bisher sicherstellen. Neu ist, dass ab 1. Juni 2021 Anrufe auf die hausärztliche Notfallnummer nach 23 Uhr ans Spital Wil umgeleitet werden. Dort ist die interne Übernahme der anfallenden Notfallanrufe durch die Dienstequipen der Notfallstation sichergestellt.

Schwere Notfälle gelangen via die Notrufnummer 144 und den ausrückenden Rettungsdienst direkt ins nächstgelegene geeignete Akutspital.

Palliative Care geht Ende Juni nach St.Gallen

Die stationären Angebote Palliative Care und Schmerztherapie werden Ende Juni 2021 nach St.Gallen verlegt. Infolge des Neubauvorhabens ist der ursprünglich für eine fünfjährige Übergangsfrist geplante Weiterbetrieb nicht im vorhergesehenen Ausmass möglich.

Alle Mitarbeitenden des Spitals Flawil haben die Möglichkeit erhalten, an den Standort St.Gallen zu wechseln. Die heute gemeinsam vom Spital und dem Wohn- und Pflegeheim Flawil betriebene Küche wird durch das WPH übernommen. Ein Teil des Küchenpersonals (rund zehn Mitarbeitende) wird deshalb durch das WPH weiterbeschäftigt.