Spezielles Heimspiel für die Uzwiler Kunstradfahrer: Das Swiss-Austria-Masters in Oberbüren stand lange auf der Kippe Der Verein Kunstradfahren Uzwil steigt am Samstag mit dem ersten Swiss-Austria-Masters in der Thurzelg Oberbüren in die Saison. Für sein Weltklasse-Duo Fabienne Hammerschmidt/Lukas Burri ist es der letzte Auftritt vor Heimpublikum, doch auch sonst steht der Wettkampf unter besonderen Vorzeichen.

Die Uzwiler Kunstradfahrer treten am Samstag mit mehreren Teams im Oberstufenzentrum Thurzelg an. Bilder: PD

Das erste Swiss-Austria-Masters dieses Jahres ist für den Verein Kunstradfahren Uzwil ein ganz spezielles Heimspiel. Natürlich auch, aber nicht nur wegen Corona. Mit dem Wettkampf vom Samstag im Oberstufenzentrum Thurzelg Oberbüren wird die Saison eröffnet – und damit später als geplant, weil wegen der Pandemie internationale Wettbewerbe wie der Weltcup in Hongkong abgesagt wurden.

Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, in denen im 2020 überhaupt noch Kunstrad-Wettkämpfe stattfinden. Auch das Swiss-Austria-Masters stand auf der Kippe. «Wir haben das lange diskutiert», sagt Michelle Haas, Medienchefin des Vereins Kunstradfahren Uzwil. Zudem wurde eine Umfrage unter Sportlern und Klubs gemacht.

«Erst als diese positiv ausfiel, haben wir uns zur Austragung entschieden.»

Anders als in vergangenen Saisons werden wegen Corona keine Österreicher am Wettkampf teilnehmen. Deutsche Teilnehmer wie Einer-Weltmeister Lukas Kohl sind dagegen dabei.

Getrennte Bereiche für Sportler und Zuschauer

Das Swiss-Austria-Masters läuft unter den bekannten Schutzauflagen. Zudem musste der Verein für den Anlass weitere Vorkehrungen treffen. So wird die Halle etwa in zwei Bereiche unterteilt – einen für Sportler und Trainer und einen für Zuschauer. Zudem wird es zwei getrennte Ein- bzw. Ausgänge geben.

Im vergangenen Jahr klassierten sich Lukas Burri und Fabienne Hammerschmidt auf Tagesrang zwei am Swiss-Austria-Masters in Oberbüren.

Für Uzwil werden mehrere Teams am Start sein. Darunter der Zweier mit Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri. Das Weltklasse-Duo, vierfacher WM-Medaillengewinner, tritt nach dieser Saison zurück, weshalb es sich bei seinem letzten Heimwettkampf von seiner besten Seite zeigen und seinen eigenen Schweizer Rekord unterbieten möchte.

Am nächsten Wochenende findet bereits das zweite Swiss-Austria-Masters in Wetzikon statt. Die dritte Runde, gleichbedeutend mit dem Finaltag, steigt am 18. Oktober in Herrliberg.