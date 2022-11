Sperre für Sions Topstar «Ausserordentlich schade»: FC Wil bedauert nach Balotelli-Ausraster das Aus des Sion-Topstars fürs Cupduell Wenn der FC Sion am Mittwoch zum Cup-Achtelfinal im Wiler Bergholz aufläuft, tut er es ohne Superstar Mario Balotelli. Der streitbare Italiener wurde von der Liga wegen eines ausgestreckten Mittelfingers gesperrt. So reagiert der FC Wil darauf.

Sions Mario Balotelli fühlt sich ungerecht behandelt und kann sich eine Wil-Reise schenken. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Als die Cup-Achtelfinals im September ausgelost und dem FC Wil der FC Sion aus der Super League zugeteilt wurde, konzentrierte sich in der Äbtestadt schnell alles auf Mario Balotelli. «Super Mario», wie er genannt wird, ist gerade die grosse Attraktion auf Schweizer Fussballplätzen.

Doch seit Montagnachmittag ist klar, dass Balotelli am Mittwochabend nicht zum Cup-Achtelfinal gegen den FC Wil im Bergholz auflaufen wird. Denn er stolperte einmal mehr über sich selbst. Am Sonntag hatte er im Meisterschaftsspiel seiner Walliser auswärts in Basel den Fans in der Muttenzerkurve den Mittelfinger gezeigt, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Zwar hatte dies im Spiel keine Konsequenzen – im Nachgang allerdings schon. Die Liga sperrte den 32-Jährigen nun provisorisch für ein Spiel. Eine Rekursmöglichkeit gibt es nicht. Und dem Italiener droht weiteres Ungemach. Denn er äusserte sich auf Instagram abfällig über die Liga und bezeichnete diese als korrupt, was ihm ein gesondertes Verfahren einbringen wird.

Auf Balotellis Einsatz gehofft

Auch wenn der egozentrische Offensivspieler immer wieder negativ auffällt: Dem Bergholz fehlt am Mittwochabend eine grosse Attraktion. Einen Balotelli sieht man nicht alle Tage in Wil.

Und wie reagiert der FC Wil darauf? Medienchef David Hugi sagt: «Das ist ausserordentlich schade. Wir hätten uns darüber gefreut, wenn Sion möglichst in der besten Besetzung mit den attraktivsten Spielern gekommen wäre.» Man geht beim FC Wil aber nicht davon aus, dass die Abwesenheit des ehemaligen italienischen Nationalspielers Zuschauer kostet. Hugi sagt:

«Wer wegen Balotelli gekommen wäre, der hat das Ticket wohl schon gekauft.»

Höchstwahrscheinlich kein Stadionrekord

Der Vorverkauf für das Spiel läuft ordentlich. Bis am Montagabend waren schon über 2000 Tickets abgesetzt. Zum Vergleich: Als sich Ende Oktober des Jahres 2018 mit dem FC Thun letztmals eine Super-League-Mannschaft in Wil einfand, wohnten 1415 Zuschauer der Partie bei. Einen Stadionrekord seit dem Bergholz-Umbau in den Jahren 2012/2013 dürfte es nicht geben. Dieser liegt bei 4440 Fans. Es war in der Meisterschaft gegen den damaligen Challenge-League-Klub FC Zürich.

Balotelli ist übrigens nicht der einzige Sion-Spieler, der eine Sperre aus dem Meisterschaftsspiel in Basel mitnimmt und sich eine Reise nach Wil schenken kann. Verteidiger Baltazar flog wegen einer Tätlichkeit vom Feld und wurde am Montag von der Liga mit drei Spielsperren belegt. Da es sich um eine direkte rote Karte handelte, ist die Sperre auch im Cup gültig.