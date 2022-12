Spendenaktion Kerzenlichter für eine gelebte Solidarität: Hunderte Kerzen haben am Samstagabend in der Wiler Fussgängerzone gebrannt Am Samstag hat die Aktion «Eine Million Sterne» in Wil stattgefunden. Dabei sind Hunderte Kerzen in der Oberen Bahnhofstrasse angezündet worden. Mit dem Kauf einer Kerze werden von Armut betroffene Menschen im Kanton und der Region Wil unterstützt.

Die Caritas-Kampagne «Eine Million Sterne» hat am vergangenen Samstag in der Wiler Fussgängerzone stattgefunden. Bild: Christoph Heer

Seit vielen Jahren gibt es die Caritas-Kampagne «Eine Million Sterne», die auch in der Wiler Fussgängerzone jedes Jahr stattfindet. Mit dem Kauf einer Kerze – der Betrag kann dabei frei gewählt werden – werden von Armut betroffene Menschen im Kanton, insbesondere der Region Wil, unterstützt. Ein Anlass also, der die Verbundenheit mit einem leuchtenden Zeichen beweist.

Am Samstagabend sind es viele Dutzend Kerzen, die die Fussgängerzone erhellen. Die zahlreichen Helferinnen und Helfer zünden die abgelöschten Kerzen wieder an und platzieren neu entzündete Kerzen in der Reihe. Das Ganze läuft über die Organisation der Caritas, die sich das Motto «Gemeinsam gegen Armut» auf die Fahne geschrieben hat. Als Veranstalter in Wil amtet die hiesige katholische Pfarr- und Kirchgemeinde.

Helferinnen und Helfer haben neue Kerzen platziert. Bild: Christoph Heer

Der Zuspruch ist in diesem Jahr gross, grösser als auch schon. So betont eine ältere Frau aus Wil, dass sie dafür gerne spendet. «Es ist ein wunderschönes Bild mit den vielen Kerzen auf dem Boden. Zudem weiss ich hier genau, dass das Geld da eingesetzt wird, wo es von Nöten ist, auch bei uns in der Region.»