SPEERSPITZ/SEITENBLICK Vorsätze: Sie haben doch etwas Gutes Kaum sind die weihnachtlichen Feierlichkeiten vorbei, steht schon das nächste Fest an: Silvester. Und damit auch die alljährlich auftauchende Frage nach den Vorsätzen. Sabrina Manser

Bevor das Feuerwerk an Silvester gezündet wird, fragt man sich gegenseitig nach seinem Vorsatz für das neue Jahr. Bild: depositphotos

Rausputzen, üppig essen, mit Familie und Freunden zusammen sein, Geschenke austauschen und von Besuch zu Besuch gehen: Die Weihnachtstage sind schön, können aber auch intensiv sein.

Kaum sind die Feierlichkeiten vorüber, schleicht sich nur für wenige Tage der Alltag ein. Denn schon steht das nächste Fest bevor: Silvester.

Die gleichen Fragen wie kurz vor Weihnachten tauchen wieder auf: Was kochen wir? Wer bringt was mit? Wann gehen wir einkaufen?

Statt sich Geschenke zu überlegen, sind es Unterhaltungsspiele, die man sich aussucht. Denn oft scheint es im ganzen Jahr an keinem anderen Abend so lange zu dauern bis es Mitternacht wird wie an Silvester.

Dann gibt es noch etwas, was einen am Abend vor dem Jahreswechsel erwartet: die beliebte Frage nach den Vorsätzen. Vor versammelter Runde wird gefragt: «Und, was nimmst du dir für das neue Jahr vor?»

Auf den ersten Blick erscheinen Vorsätze oberflächlich. Einer, der wohl am meisten verwendet wird, ist jener, mehr ins Fitness zu gehen. Anfang Jahr sind dann die Fitnesscenter überfüllt. Doch so schnell der Andrang gekommen ist, flacht er auch wieder ab. Man hält seinen Vorsatz nicht ein.

Darum die Frage: Warum soll man überhaupt einen Vorsatz fassen, wenn man ihn gar nicht hält? Warum genau auf das neue Jahr? Man kann tagtäglich mit etwas Neuem beginnen.

In diesem Jahr wurde ich schon vor dem Jahreswechsel nach meinem Vorsatz gefragt. «Ich habe keinen», war die Antwort. Doch bei genauerem überlegen, kam dann der Schluss, dass Vorsätze vielleicht doch etwas Gutes haben.

Man nimmt sich, bevor etwas Neues beginnt, die Zeit, sich zu überlegen, wofür man im aktuellen Jahr vielleicht zu wenig Zeit aufgewendet hat, was man gerne verändern würde, was einem wichtig ist.

Und in dieser besinnlichen Zeit ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich wortwörtlich zu besinnen. Bevor es mit dem Vorbereitungsstress und dem Fest losgeht. Für einen Moment der Schnelllebigkeit entkommen und sich zu überlegen: Wofür möchte ich mir im nächsten Jahr mehr Zeit nehmen? Noch bleibt mir etwas Zeit dafür.